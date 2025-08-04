Як садити oгipки у серпні, щоб отримати свіжий урожай восени

Oгipки можна сіяти у серпні, тоді матимете свіжі овочі до пізньої осені. Спосіб посадки простий й перевірений багатьма городниками – у поліетиленові пакети.

Ранні огірки починають відходити, рослини хворіють й врожайність різко падає. Щоб отримати безперервний потік смачного овочу, потрібно його знову посадити. Головна умова — це тримати такі насадження подалі від старих грядок з огірками.

Як посадити огірки у серпні

Спосіб простий й перевірений багатьма городниками. Це посів насіння чи розсади огірків у поліетиленові пакети. Великих плантацій для цього не потрібно, бо консервацією вже заставлені всі погреба. Тому, посадіть в кілька пакетів по рослині, для власного споживання у свіжому вигляді.

Приготуйте щільний поліетиленовий пакет місткістю 40-50 л. Зробіть у дні кілька невеликих отворів, насипте туди скошену траву, яка почала пріти в купі або замініть її компостом. Після досипте трохи гною та 1/3 мішка землі.

Далі посадіть всередину насіння чи розсаду огірка та гарно полийте. До сходів пакет закрийте, щоб створити всередині тепличний ефект. Згодом, коли рослина почне інтенсивно рости, підсипайте в мішок землю, щоб могло з’явитися додаткове коріння на стеблі, за допомогою якого огірок отримає більше корисних елементів та води.