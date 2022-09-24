У Тернополі з’явився новий додаток для смартфонів, де позначено всі укриття. Журналісти перевірили, як він працює та чи справді може стати в нагоді у пошуку сховища чи укриття.

Після початку повномасштабної російсько–української війни у Тернополі почали збільшувати кількість укриттів, де можна пересидіти повітряну загрозу. Щоб тернополянам та гостям міста було простіше шукати найближче укриття – у міській раді спершу розробили інтерактивну карту. Тепер для зручності створили мобільний додаток, пише 20 хвилин.

Як працює додаток

Журналіст «20 хвилин» перевірив можливості мобільного додатку. Завантажити його можна за посиланням для Android чи iOS.

Після встановлення не потрібно проводити додаткові налаштування, лише надати доступ програмі до вашої геолокації. Якщо таке повідомлення з’явиться при відкритті програми – треба натиснути кнопку «Дозволити». Це дасть змогу прокладати маршрут від вашого місця перебування до найближчого укриття.

Після цього можна користуватися додатком. При відкритті додатку ми бачимо карту та знаки різних типів укриттів:

найпростіші;

протирадіаційні;

сховища.

Обравши відповідний значок, на карті з’являються локації.

Можна натиснути на знак укриття і прочитати інформацію про нього. Це тип укриття, його адреса, назва установи або закладу, де воно знаходиться, особливості роботи – якщо це заклад громадського харчування, то в описі буде вказано, що укриття працює відповідно до графіка. Також є інформація про наявність туалету та Wi-Fi.

Також є повний перелік усіх укриттів. Їх на карті понад 260.

Також додаток сповіщає про початок та закінчення повітряної тривоги.

Чи легко знайти укриття

Однак чи справді легко за допомого додатку легко знайти укриття. Журналісти «20 хвилин» вже шукали укриття за допомогою інтерактивної карти та помітили чимало неточностей – неіснуючі адреси, неточне вказання розташування укриття, тощо. Хоча, безумовно, карта значно спрощує пошук, були локації, де ще треба було пошукати вхід в укриття.

До прикладу – в біологічному корпусі медичного університету, вхід до якого на Театральному майдані, є укриття. Знаходиться воно за адресою вул. Словацького, 2, але на карті було вказано адресу – Театральний майдан, 1.

Одне з протирадіаційних укриттів було розташоване у Кооперативному коледжі, однак на карті була вказана адреса сусіднього будинку.

Тож ми перевірили, чи коректно працює додаток. Щоб переглядати інформацію про розташування та опис укриттів доступу до інтернету не потрібно. Однак для того щоб визначити найближче до вас укриття і прокласти маршрут – треба мати доступ до інтернет–мережі.

На зупинці біля Кооперативного коледжу ми запустили пошук укриття. За кілька секунд додаток визначив, що найближче укриття – у коледжі. Адреса та вхід вказано правильно. Маршрут прокладає навігатор.

Неподалік зупинки ми знову запустили пошук. Тепер додаток знайшов інше укриття у одному з закладів громадського харчування поруч.

На Театральному майдані додаток правильно вказав на розташування протирадіаційного сховища, яке працює у приміщенні корпусу медичного університету.

А от біля фонтану «Кульбабка» ми помітили неточність даних. Одне зі сховищ на 150 осіб розташовано у підвальному приміщенні, де зараз працює заклад «Na Пошті». Вхід в укриття з вулиці Коперника. Однак чомусь додаток вказує, що воно знаходиться в іншому будинку.

Є деякі неточності і щодо облаштування укриттів. До прикладу – у протирадіаційному укритті у приміщенні Тернопільської обласної спілки споживчих товарів є туалет та рукомийник. Однак в описі вказано, що туалету немає.

Бракує і опису графіку роботи укриттів, які знаходяться в закладах громадського харчування. В описах вказано лише те, що укриття відкрите відповідно до режиму роботи закладу. Однак всюди він різний. Деякі заклади починають роботу о 9:00, якісь відчиняються о 10:00 чи 11:00. Відрізняється і час, коли заклад закривають. Тож ця інформація була б доречною.