Як позбутися мурах та слимаків на ділянці: дієвий засіб

Набридло бачити на своїй присадибній ділянці мурах та слимаків? Про копійчаний засіб, який вижене цих шкідників з городу та теплиці, розповідає Pixelinform.

Як позбутися мурах і слимаків

Зробити це можна за допомогою бензилбензоату. Він недорогий, можна придбати в будь-якій аптеці. Цей засіб від коростяного кліща і вошей, також надає репелентну дію на мух і комарів і відмінно виганяє мурах і слимаків.

50 г емульсії розчиняємо в трьох літрах води, обприскуємо входи в мурашники, ґрунт, тротуарну плитку, мульчу.

Що стосується теплиці, то потрібно обробити вхід та стіни з обох боків (на висоту до метра).

Також рекомендується обробити територію навколо компостної купи (контейнер для компосту) та стовбури дерев (на висоту 1 м).