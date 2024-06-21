Як позбутись білокрилки на капусті: дієві народні засоби

Білокрилка – невеликий за розміром шкідник, який може завдати серйозної шкоди врожаю. Дрібні білі комахи швидко розмножуються, а дорослі особини проколюють клітинну оболонку, що може призвести до загнивання капусти.

Чим небезпечна білокрилка

Метелик-шкідник любить вологу і йому дуже комфортна температура +24-26°C, за якої він дуже швидко розмножується, пише «Агроцентр».

Сидить білокрилка здебільшого під листям капусти. Дорослі комахи харчуються соками з нижнього листка. Згодом капуста починає жовтіти, потім на ній з’являються чорні плями, а сам овоч починає погано рости і стає непридатним для їжі. Крім цього, біла мошка може переносити інші захворювання, які потім важко лікувати.

Шкодить білокрилка не тільки капусті, від неї страждають томати, огірки, кабачки, перець, баклажани, салати, селера, садові квіти. Боротися зі шкідником потрібно починати, щойно ви його помітили – тоді це буде простіше і можна обійтися без хімікатів, а підручними засобами.

Як позбутися білокрилки: народні засоби

Білокрилка підступна тим, що може звикати до того, що мало б її знешкоджувати. Тому не завжди один і той же метод може спрацювати.

мильний розчин: 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст.л. соди, 500 мл молока розвести у 5 літрах води. Обробіть листки капусти зі всіх сторін;

настій часнику: подрібніть (натріть на тертці або пропустіть через блендер) 100 г очищених зубчиків часнику, залийте їх 500 мл води і дайте настоятися 5-6 днів. 5 мл отриманого настою розведіть в 1 л води й обприскайте уражені рослини;

розчин йоду і соди: в 1 л води додайте 40 г мила, 1 ч. л. йоду і 2 ложки соди, все перемішайте у 10 літрах води. Капусту можна обробляти відразу ж;

настій полину: 2-3 ст. л. трави залийте 1 літром води, настоюйте 2 дні;

настій деревію: 3-4 ст. л. сухої подрібненої трави залийте 1 літром води і дайте настоятися 2-3 доби.

Варто пам’ятати, що ці методи – не хімічні засоби, тому обробку потрібно буде повторювати з періодичністю раз на 5 днів або за активної появи комах.