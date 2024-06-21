Як позбутись білокрилки на капусті: дієві народні засоби

Білокрилка – невеликий за розміром шкідник, який може завдати серйозної шкоди врожаю. Дрібні білі комахи швидко розмножуються, а дорослі особини проколюють клітинну оболонку, що може призвести до загнивання капусти.
Чим небезпечна білокрилка
Метелик-шкідник любить вологу і йому дуже комфортна температура +24-26°C, за якої він дуже швидко розмножується, пише «Агроцентр».
Сидить білокрилка здебільшого під листям капусти. Дорослі комахи харчуються соками з нижнього листка. Згодом капуста починає жовтіти, потім на ній з’являються чорні плями, а сам овоч починає погано рости і стає непридатним для їжі. Крім цього, біла мошка може переносити інші захворювання, які потім важко лікувати.
Шкодить білокрилка не тільки капусті, від неї страждають томати, огірки, кабачки, перець, баклажани, салати, селера, садові квіти. Боротися зі шкідником потрібно починати, щойно ви його помітили – тоді це буде простіше і можна обійтися без хімікатів, а підручними засобами.
Як позбутися білокрилки: народні засоби
Білокрилка підступна тим, що може звикати до того, що мало б її знешкоджувати. Тому не завжди один і той же метод може спрацювати.
Варто пам’ятати, що ці методи – не хімічні засоби, тому обробку потрібно буде повторювати з періодичністю раз на 5 днів або за активної появи комах.