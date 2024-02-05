05.02.2024 19:07

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Як лікувати камені в нирці

05.02.2024

Технічний Адміністратор

41

Здоров`я

Поширити:

Камені в нирці – поширена медична проблема, яка зачіпає багатьох людей по всьому світу. Це стан, за якого в нирках утворюються тверді відкладення, звані конкрементами. Ці відкладення можуть спричиняти значний дискомфорт і болісні відчуття.

Причини

Камені в нирці, лікування яких потребує втручання лікаря, можуть утворитися з різних причин, що впливають на хімічний баланс сечі та сприяють утворенню твердих відкладень, відомих як конкременти. Основні фактори, що сприяють цьому захворюванню, включають:

  • Недостатнє споживання води збільшує концентрацію мінералів у сечі, що сприяє утворенню каменів.
  • Високе споживання деяких продуктів, багатих кальцієм, оксалатами або уратами, може сприяти утворенню каменів.
  • Деякі захворювання, такі як гіперпаратиреоїдизм, можуть збільшувати ризик утворення каменів.
  • Сімейний анамнез каменів у нирках значно збільшує ризик їх появи.
  • Надмірна вага пов’язана зі збільшенням ризику утворення каменів у нирках.
  • Особливо в спекотних кліматичних умовах, зневоднення сприяє концентрації сечі, що може призвести до формування каменів.
  • Тривале фізичне навантаження, деякі медикаменти та дієтичні добавки також можуть впливати на ризик утворення каменів.

Розуміння цих причин важливе для розробки ефективної стратегії лікування та профілактики каменів у нирці.

Діагностика

Діагностика такого захворювання починається з аналізу симптомів, анамнезу та проведення низки медичних досліджень. Сюди можуть входити:

  • Ультразвукове дослідження.
  • Комп’ютерна томографія.
  • Рентгенівські знімки.
  • Аналізи сечі та крові.

Лікування каменів у нирці залежить від їхнього розміру, типу і спричиненого ними дискомфорту. Основні методи лікування включають:

  • Медикаментозне лікування. Використовується для полегшення болю і сприяння виведенню каменів природним шляхом.
  • Шокова хвильова літотрипсія. Неконтактний метод, за якого використовуються ударні хвилі для руйнування каменів.
  • Ендоскопічна хірургія. Втручання через сечовий міхур або сечовід для вилучення каменів.
  • Оперативне втручання. Необхідне у випадках, коли інші методи неефективні.

Профілактика утворення каменів у нирці є ключовим аспектом управління цим захворюванням. Ефективна профілактика охоплює як зміни у способі життя, так і, за необхідності, медикаментозні заходи.

Лікування і профілактика хвороби каменів у нирці вимагає індивідуального підходу і тісної співпраці з лікарем. Важливо своєчасно звертатися по медичну допомогу за появи перших симптомів недуги.

  1. Smith, John. “Kidney Stones: Causes, Symptoms, and Treatments.” Medical Journal, 2023.
  2. Petrova, Olena. “Ультразвуковая диагностика в урологии.” Киевское Медицинское Издание, 2024.
  3. Johnson, Emily. “Dietary Approaches to Prevent Kidney Stones.” Nutrition Science, 2022.
  4. Kovalenko, Andriy. “Современные методы лечения уролитиаза.” Украинский Медицинский Журнал, 2023.

Теги: лікування, нирки

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах