Депутат Збаразької міської ради Андрій Рудан став донором кісткового мозку

Про своє рішення він розповів у дописі на сторінці у Facebook, закликавши інших українців також зробити крок, який може врятувати чиєсь життя.

За словами Андрія Рудана, поштовхом до реєстрації стало бажання допомогти людям, для яких трансплантація кісткового мозку є єдиним шансом на одужання.

«Кожне нове ім’я в реєстрі — це реальний шанс врятувати чиєсь життя», — написав депутат.

Як проходить процедура

Андрій Рудан пояснив, що процес реєстрації є простим і безпечним. Оскільки йому понад 35 років, він самостійно оплатив перевірку біоматеріалу у німецькій лабораторії. Вартість процедури склала 35 євро.

Після отримання спеціального набору чоловік самостійно зробив забір біоматеріалу з внутрішньої сторони щік та відправив зразки назад до лабораторії.

У своєму дописі він також спростував поширені міфи щодо донорства кісткового мозку. За його словами, у більшості випадків донація здійснюється методом аферезу через периферичну кров і нагадує процедуру здачі тромбоцитів.

Лише у близько 20% випадків стовбурові клітини забирають безпосередньо з тазової кістки під наркозом.

Заклик долучатися до реєстру

Андрій Рудан наголосив, що лише 25% пацієнтів можуть знайти сумісного донора серед родичів. Для решти 75% людей єдиною надією стають незнайомі донори з міжнародних реєстрів.

Депутат закликав українців не відкладати рішення та зареєструватися у реєстрі донорів кісткового мозку.

«Справжня сила — це готовність допомогти людині, яку ти не знаєш, і, можливо, ніколи не побачиш, але якій можеш подарувати життя», — підкреслив він.

Читайте також: У Збаражі відбувся масштабний захід до Міжнародного дня Червоного Хреста та Червоного Півмісяця