Як депутати Тернопільської облради вдруге “забили гол у власні ворота”

Депутати Тернопільської обласної ради, як і минулого року, знову поспішили і вдруге «забили гола у власні ворота», розповідає Politerno.

4 частина ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко зазначає: «питання про звільнення голови ради може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради».

Саме за логікою цієї норми діяла Тернопільська обласна рада у жовтні 2023 року, коли за ініціативою зацікавлених осіб проштовхувала питання про відставку Михайла Головка з посади голови облради. І саме за цією ж логікою мали діяти облдепи після винесення рішення Вoсьмого aпеляційного aдміністрaтивного суду Львoвa від 1 серпня 2024 року, коли Михайла Йосифовича поновили на посаді. Але для цього депутати повинні були виконати рішення суду й допустити пана Головка на робоче місце.

Якщо читачі вже забули то нагадаємо, що протягом жовтня 2023 року ініціатори відставки Михайла Головка збирали необхідні для цієї процедури підписи депутатів обласної ради. Під тиском вже ексголови Тернопільської ОВА Володимира Труша та міського голови Тернополя Сергія Надала – а саме цих політиків ми вважаємо бенефіціарами проблем Михайла Йосифовича – «автографи» були зібрані. Але «сірі кардинали» так поспішали прибрати пана Михайла з горизонту, що наламали цілу купу дров, чим очільник облради згодом і скористався.

25 жовтня 2023 року частина депутатів Тернопільської обласної ради звернулася до керівництва із вимогою щодо скликання сесії Тернопільської обласної ради та внесення до порядку денного сесії питання про звільнення голови Тернопільської обласної ради, відповідно до частин четвертої, сьомої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За законом Михайло Головко мав два тижні на ознайомлення з цим документом. Саме тому того ж дня на сайті обласної ради з’явилося розпорядження Михайла Йосифовича про скликання на 8 листопада 2023 року шостої сесії Тернопільської обласної ради із запропонованим порядком денним – «Про звільнення Головка М.Й. з посади голови Тернопільської обласної ради».

Але «заколотники» так поспішали, що призначили засідання на 26 жовтня за наслідками рішення комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, транспорту, енергетики, дорожнього та житлово-комунального господарства, яку очолює Святослав Лебонтов і до якої входить активний учасник команди з повалення Головка «слуга народу» Денис Милий.

Саме Денис Милий і відкривав сесію обласної ради 26 жовтня, яка, як з’ясувалася, була не сесією, а зборами, з чого, за даними Politerno, учора довго дивувалися судді у Львові і що марно намагалися пояснити представники Тернопільської обласної ради.

Отже, як і очікувалося, Вoсьмий aпеляційний aдміністрaтивний суд Львoвa вирішив, що засідання, на якому пана Головка звільнили з посади було нелегітимним, а значить і рішення, прийняті на ньому теж є неправомірними.

Що ж відбулося учора в стінах обласної ради?

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради зібралися на друге пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. Депутати мали розглянути більше 20 питань порядку денного.

Під час сесії виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук зачитав депутатам рішення апеляційного суду про поновлення на посаді Михайла Головка, яке було винесено у Львові буквально перед початком засідання.

Не довго і не надто глибоко замислюючись, все той же «слуга народу» Денис Милий виніс на порядок денний питання про звільнення голови обласної ради Михайла Головка. За це рішення проголосували 40 з 40 присутніх депутатів. За даними Politerno, деякі «свободівці» попри тиск з боку міського голови Тернополя Сергія Надала відмовилися приймати участь у голосуванні.

Politerno поспілкувалося з юристами щодо учорашнього рішення Тернопільської обласної ради і усі наші співбесідники як один стверджують, що воно суперечить законодавству. Більш того, це вже не перше незаконне рішення тернопільських обласних депутатів, що може стати підставою для порушення питання про розпуск обласної ради.

За даними правників, депутати Тернопільської обласної ради й передусім керівництво органу, мало виконати рішення суду від 1 серпня, та поновити Михайла Головка на посаді. Лише після цього, та після збору третини підписів, питання про відставку могло бути винесене на розгляд вдруге.

Отже, Тернопільська обласна рада знову «віддала пас» Михайлу Йосифовичу, аби він безперешкодно «забив другий гол» у ворота депутатського корпусу. Депутати вкотре показали усю свою недолугість. Це навіть не програш – це розгром. Бонуси ж від ганьби, у яку штовхнули облдепів, отримує лише один «гравець» – мер Тернополя Сергій Надал.

За нашими даними, ненависть Сергія Віталійовича до Михайла Йосифовича є настільки сильною, що він не міг допустити й секундного перебування пана Михайла у своєму кабінеті на Грушевського. За інформацію наших джерел, саме з Листопадової й надійшов наказ Володимиру Болєщуку в незаконний спосіб голосувати за повторну відставку. Денис Милий озвучив прохання. Сесія на 1 серпня й призначалася саме на випадок позитивного для Головка рішення, адже Сергій Надал усвідомлював, що у Львові може бути прийняте небажане для нього рішення. Сергій Віталійович нехай і програв у суді, та все ж зайти своєму опоненту у кабінет не дозволив. Нехай і ціною авторитету обласної ради. Розрахунок робився на те, що Михайло Головко не піде «на пролом» з виконавчою службою, не бажаючи здіймати хвилю обурення серед громади.

Учорашнім голосуванням депутати визнали, що й попереднє їхнє рішення було нелегітимним, адже незрозуміло для чого «переголосовувати» відставку вдруге. Представницький орган Тернопільської області опустився до рівня базару, депутати продемонстрували свою несамостійність, а керівництво – керованість та злочинну некомпетентність.