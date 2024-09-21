Винуватця резонансної аварії, в якій загинула жінка, відпустили з-під варти

Таке рішення прийняв Тернопільський апеляційний суд.

Йдеться про ДТП у приміському до Тернополя селі Біла. 21 серпня серед білого дня – біля 18 години ««VOLKSWAGEN E-Golf» на швидкості врізався у мотоблок «ZUBR» із напівпричепом, який стояв, очікуючи можливості повернути ліворуч на другорядну дорогу. Від зіткнення постраждали водій і пасажирка мотоблоку – їх забрали у лікарню, де невдовзі жінка померла.

Резонанс викликало і те, що водій «VOLKSWAGEN E-Golf» був нетверезим.

Тож не дивно, що у Тернопільському міськрайонному суді обрали для винуватця смертельної аварії найсуворіший запобіжний захід – взяття під варту – у рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За таке передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Адвокат підозрюваного оскаржив запобіжний захід, вважаючи, що підзахисний може перебувати під домашнім арештом. Він констатував, що у водія виявили 0, 62 проміле алкоголю, що вважається легким сп’янінням, до того ж, поставив під сумнів висновок про стан сп’яніння. Захисник наполягав на м’якшому запобіжному заході, бо, за його словами, підзахисний має міцні соціальні зв’язки – троє дітей, з них одна неповнолітня, працює – є підприємцем. А ще – щиро розкаюється.

Та поміж усіх аргументів, схоже, найвагомішим стала для суду заява від потерпілих, в якій вони просили не тримати під вартою винуватця аварії, мовляв, він уже відшкодував матеріальну та моральну шкоду, тому вони не мають наміру заявляти цивільні позови.

Достоту навівши судової практики Європейського суду з прав людини, якою обґрунтовано рішення першої інстанції про взяття під варту, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла висновку, що не зважаючи на правильність рішення Тернопільського міськрайонного суду, підозрюваного слід звільнити з-під варти.

«При цьому, на переконання колегії суддів лише застосування домашнього арешту цілодобово зможе належним чином запобігти таким ризикам, оскільки перебуваючи по місцю реєстрації і проживання цілодобово із електронним засобом контрою місця перебування підозрюваний не зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду чи незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Також, з урахуванням того, що підозрюваний документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, то колегія суддів вважає необхідним з метою запобігання такому виїзду покласти на підозрюваного обов`язок здати на зберігання відповідному державному органу цей паспорт та всі інші наявні у нього документи для виїзду за межі України», йдеться у судовій ухвалі.

Отже, цілодобовий арешт і електронний засіб контролю – так званий браслет.