Винний у вбивстві з необережності має відшкодувати потерпілій 300 000 гривень моральної шкоди

Рідний брат Анни помер минулоріч через бійку. Словесний конфлікт між двома групами чоловіків переріс у шарпанину, один чоловік вдарив брата жінки в обличчя, від чого той впав на землю і вдарився головою об тротуарну плитку. Від отриманої травми голови помер у лікарні.

Смерть брата Анна перенесла дуже тяжко. Це завдало їй душевних страждань, спровокувало погіршення стану здоров’я та призвело до втрати душевного спокою.

Відтак жінка вирішила стягнути з винуватця моральну компенсацію. Тож звернулась до Тернопільського бюро правничої допомоги. Оскільки Алла має низький дохід, вона має право на безоплатну правничу допомогу зі зверненням до суду. Представляти її інтереси доручили адвокату Василю Барану, який співпрацює із системою БПД.

Він вивчив матеріали справи та підготував цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (у порядку ст. 128 КПК України) у розмірі 300 тис. грн. Відтак за результатом розгляду справи суд виніс вирок – визнати обвинуваченого винним у вбивстві з необережності та призначити покарання 3 роки позбавлення волі. Керуючись ст.75 КК України, звільнити його від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк терміном 2 роки.

Цивільний позов Анни задоволили та стягнули з обвинуваченого у вбивстві 300 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди, повідомили у Тернопільському бюро правничої допомоги.