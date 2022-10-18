Віктор Шацький з Тернополя вирішив навчати основам тактичної медицини українських військових.

Нещодавно викладач Тернопільського національного медичного університету, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Віктор Шацький провів чергове триденне навчання з основ тактичної медицини для наших захисників.

Він зазначив, що радий, що може поділитися знаннями з тими, хто через декілька днів повернеться на передову боронити Україну.

Віктор Шацький вважає своїм важливим обов’язком організовувати подібні навчання для воїнів, які вже встигли побувати у нещадному пеклі війни та повернулися додому на короткотривалий відпочинок.

Такі бійці точно знають, які саме знання та уміння допоможуть врятувати своє життя та життя побратима на полі бою, ставлять уточнюючі запитання, ретельніше відпрацьовують навички.

Зазначимо, що Віктор Шацький має значний досвід і знання з тактичної медицини, є досвідченим інструктором.