У соціальних мережах активно шириться інформація про масове вручення повісток тернополянам. За інформацією місцевих, за цей тиждень повістки роздавали на зупинках громадського транспорту та поблизу торгово-розважального центру «Подоляни».

Люди вагаються, чи є таке вручення повісток законним і чи обов’язково звертатися до військового комісаріату. Адже папірець, кажуть, виглядає просто як запрошення, пише “20 хвилин”.

Пропонують прийти

Серед тих, хто цього тижня просто біля магазину отримав запрошення до військкомату, чоловік тернополянки Л (прізвище нам відоме). Жінка каже, на документ та повістка взагалі не схожа, скоріше на газову квитанцію.

– Чоловік приніс цей папірець і сказав, що видали працівники військкомату. Я глянула на нього, але то і на повістку не схоже. Там був шаблон, де запрошували відвідати військкомат, а вже на місці від руки записали ім’я, прізвище та по батькові. Також вказали адресу проживання та число видачі папірця. Вже неодноразово у нашому дворі роздавали такі повістки, але нашу родину минали. Чоловік комісований, – розповідає жінка.

Тернополянин разом зі своїм братом все ж пішов до військкомату. Там їх одразу скерували на медичний огляд. Після чого лікарі сказали, що чоловіки обмежено придатні у військовий час, розповідає жінка. І додає, що через роботу в агрофірмі вони можуть заброньовані за підприємством.

– Вони працюють в агросфері, а це сьогодні вважається пріоритетним напрямком, адже комусь треба годувати країну та наших захисників. Чоловік казав, що ця бронь діє шість місяців. Тобто, хлопці, які отримати повістки ще в березні, мали відстрочку до серпня. А зараз їхня фірма знову подає документи до Києва на бронь. Сподіваюся, все буде нормально. Адже чоловік – єдиний годувальник у родині, я у декретній відпустці, – продовжує тернополянка.

Як повідомляють в Мінагрополітиці України, подати пропозицію на бронювання працівника можна тільки в електронному вигляді. Для цього на пошту Мінагрополітики потрібно надіслати листа з обґрунтуванням необхідності бронювання, пропозиції з бронювання за підписом керівника компанії, пропозицію щодо бронювання у форматі EXL.

Далі Мінагрополітики погоджує пропозиції з Міноборони та передає інформацію до Мінекономіки, яке ухвалює рішення про бронювання.

Треба поповнювати запаси захисників

Про те, що повістки роздають поблизу торгово-розважального центрів та на зупинках громадського транспорту, не заперечують у Тернопільському обласному військовому комісаріаті. Зі слів заступника головного комісара області Олега Новікова, люди не мають дивуватися, адже від 24 лютого в Україні ввели воєнний стан і зараз триває мобілізація.

– Добровольці у нас закінчилися ще в березні. Тоді люди приходили самостійно, а зараз тільки за запрошенням. В Україні йде війна, і люди досі дивуються, що їм приносять повістки? Триває мобілізація, то чому тут дивуватися? Чоловікам видають повістки і викликають у військкомат. Треба поповнювати ряди захисників, – каже Олег Новіков.

Натомість радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію на тлі російських фейкових референдумів на окупованих територіях.

З його слів, в Україні вже створили резерви через систему територіальної оборони, які і будуть активно використовувати.

Повістки, що вручають зараз на вулицях не є прямим викликом до армії. Це не мобілізаційне розпорядження. Головна мета такої повістки – насамперед облік військовозобов’язаних. Кожен випадок , індивідуальний, але ігнорувати такі «листи щастя» не варто, наголошує Олег Новіков.

– На повістці вказують що отримувачі мають звернутися до військкомату для уточнення облікових даних, для проходження медичної комісії. Там є і дата, і час. Проходять медичну комісію, і якщо людина визнана непридатною до військової служби, то отримує відстрочку і йде додому. А якщо придатна, у військоматі уточнюється інформація щодо військових навичок, чи проходила людина вже раніше навчання, чи була задіяна до строкової військової служби. Також ще все залежить від того, яких саме військових не вистачає на фронті. Ніхто не каже, що одразу всіх заберуть, – додає пан Олег.

Олег Новіков закликає усіх військовозобов’язаних систематично відвідувати військкомат для поновлення особистих даних. Це стосується зміни складу родини, сімейного статусу. Чого більшість не роблять через побоювання, запевняє.

Що каже юрист?

Зі слів юристки Марії Бочан, роздавати повістки на території торгово-розважальних центрів, на зупинках громадського транспорту чи в інших місцях – законом не забороняється. Однак при отриманні повістки у такий спосіб люди завжди мають звертати увагу на форму документу.

– Повістки не можуть бути виписані просто «на коліні». Тобто, коли працівники військкомату при вас дістають надруковану повістку з прогалинами для заповнення особистих даних, але при цьому внизу вже стоїть печатка і підпис воєнкома – це вважається порушенням. Ваші особисті дані не повинні записуватися «на коліні». Згідно із законодавством, повістка має бути виписана у військкоматі або за місцем проживання людини. Тобто, коли воєнком постукав у двері, ідентифікували людину і тільки після цього заповнюється повістка. Але тільки після заповнення всіх даних воєнком повинен при вас ставити свій підпис. Ніяк інакше, – розповідає вона.

Якщо ж ви стали свідком незаконного заповнення документу, то це треба зафіксувати і одразу звернутися до працівників правоохоронних органів.

– Вам виписують повістку, а знизу вже стоїть підпис і печатка? Тоді намагайтеся сфотографувати це або відзняти на відео. Після цього викликайте поліцію. Я розумію, що з воєнкомом присутній працівник правоохоронних органів, але викликайте іншого. Показуйте відзнятий матеріал, і тоді другий наряд зобов’язаний зафіксувати те, що повістка оформлена не в належному вигляді, – каже пані Марія.

Акцентує увагу юристка і на тому, що чоловіки мають самостійно звертатися до військкомату. Але наразі через воєнний стан чимало людей бояться і просто ігнорують це правило.

– Ми всі спостерігаємо масову мобілізацію в країні-агресора, ми всі розуміємо ситуацію, що відбувається в зоні бойових дій. Тож військовозобов’язані теж не повинні ухилятися. І якщо ви переїхали з одного регіону в інший, то йдіть до військкомату і ставайте на облік. Такі правила прописані в законі, а так як люди зараз ігнорують закон, то виходить, що і такі собі повістки вже роздають у різних місцях.

Увага! Що стосується поліції, то їх працівники не мають права роздавати повісти, адже такі дії є неправомірними. Поліція може перевірити документи та особу лише за ухилення від мобілізації.