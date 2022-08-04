П’ять місяців повномасштабної війни так і не спонукали владу до заборони чи бодай обмеження діяльності московського патріархату в Україні. Не стало для них аргументом і те, що були зафіксовані кричущі випадки допомоги попами московського патріархату російським агресорам, зокрема складування зброї у храмах. До слова, лише за перші три місяці повномасштабної війни до Православної церкви України з московського патріархату перейшли близько 600 громад і процес переходу триває.

Жодна обласна рада в Україні за майже півроку кровопролитної війни так і не зуміла прийняти звернення до центральної влади із закликом щодо ліквідації осередків «русского міра» (УПЦ мп) на українській території. На превеликий жаль, не прийняла такого ж звернення й Тернопільська облрада, на території якої й досі функціонують Почаївська лавра та церкви УПЦ мп.

12 квітня на сайті керівного органу області зареєстрували петицію, в якій авторка Леся Кударевко закликала Тернопільську обласну раду підтримати законопроєкт про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, ініційований у Верховній Раді України народною депутаткою від ВО «Свобода» Оксаною Савчук.

Петицію підтримав також голова обласної ради Михайло Головко, який нагадав жителям Тернопільщини, що згідно із законом «Про колаборацію» всі, хто співпрацює з країною-агресором, підпадають під кримінальну відповідальність.

Однак на початку травня сесія облради, де мали би розглянути петицію, не відбулася. Причина – не вдалося зібрати кворум. Хоча напередодні сесії на нараді голів депутатських фракцій всі присутні одноголосно підтримали текст звернення щодо заборони УПЦ мп.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко продовжував акцентувати увагу на важливості прийняття законопроєкту про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, зокрема під час слухань, організованих комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, закликав народних депутатів дослухатися до жителів громад не тільки Тернопільщини, а й всієї України та заборони діяльності УПЦ мп, як такої, котра працює проти українського народу. Також він наголосив, що депутати Тернопільської обласної ради неодноразово зверталися до керівництва держави щодо передачі з управління УПЦ мп Почаївської лаври українській церкві.

Однак, незважаючи на те, що у згаданих слуханнях ВРУ взяли участь більше ста фахівців у різних галузях, законопроєкт № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» досі не потрапив до сесійної зали.

Нагадаємо, що ще від початку червня на Тернопільщині триває збір підписів під зверненням щодо підтримки законопроєкту про заборону УПЦ мп. Майже 50 тисяч мешканців Тернопільщини різного віку вже підписали її.

На жаль, й досі не вдалося зібрати сесію облради для невідкладного розгляду звернення до Президента, Голови Верховної Ради, народних депутатів та обласних рад України щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в нашій державі.

Також уже понад місяць триває збір підписів серед депутатського корпусу про скликання сесії Тернопільської обласної ради заради прийняття звернення про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, однак, за моєю інформацією, за станом на 2 серпня вдалося отримати згоду про підтримку лише у 15 із 64-х депутатів. Свої підписи наразі поставили тільки обранці зі «Свободи», а також двоє депутатів від «ЄС». Решта ж («Батьківщина», «Довіра», «Слуга народу», «За майбутнє», група «Опозиція» та решта фракції «ЄС») з різних причин підтримати скликання сесії не готові. Хоча їхні виборці, судячи з опитувань, однозначно й категорично виступають за припинення діяльності ворожих релігійних осередків. Що це: страх, політичні маневри, а чи банальне небажання брати участь у доленосних державних рішеннях?

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