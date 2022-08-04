П’ять місяців повномасштабної війни так і не спонукали владу до заборони чи бодай обмеження діяльності московського патріархату в Україні. Не стало для них аргументом і те, що були зафіксовані кричущі випадки допомоги попами московського патріархату російським агресорам, зокрема складування зброї у храмах. До слова, лише за перші три місяці повномасштабної війни до Православної церкви України з московського патріархату перейшли близько 600 громад і процес переходу триває.
Жодна обласна рада в Україні за майже півроку кровопролитної війни так і не зуміла прийняти звернення до центральної влади із закликом щодо ліквідації осередків «русского міра» (УПЦ мп) на українській території. На превеликий жаль, не прийняла такого ж звернення й Тернопільська облрада, на території якої й досі функціонують Почаївська лавра та церкви УПЦ мп.
12 квітня на сайті керівного органу області зареєстрували петицію, в якій авторка Леся Кударевко закликала Тернопільську обласну раду підтримати законопроєкт про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, ініційований у Верховній Раді України народною депутаткою від ВО «Свобода» Оксаною Савчук.
Петицію підтримав також голова обласної ради Михайло Головко, який нагадав жителям Тернопільщини, що згідно із законом «Про колаборацію» всі, хто співпрацює з країною-агресором, підпадають під кримінальну відповідальність.
Однак на початку травня сесія облради, де мали би розглянути петицію, не відбулася. Причина – не вдалося зібрати кворум. Хоча напередодні сесії на нараді голів депутатських фракцій всі присутні одноголосно підтримали текст звернення щодо заборони УПЦ мп.
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко продовжував акцентувати увагу на важливості прийняття законопроєкту про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, зокрема під час слухань, організованих комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, закликав народних депутатів дослухатися до жителів громад не тільки Тернопільщини, а й всієї України та заборони діяльності УПЦ мп, як такої, котра працює проти українського народу. Також він наголосив, що депутати Тернопільської обласної ради неодноразово зверталися до керівництва держави щодо передачі з управління УПЦ мп Почаївської лаври українській церкві.
Однак, незважаючи на те, що у згаданих слуханнях ВРУ взяли участь більше ста фахівців у різних галузях, законопроєкт № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» досі не потрапив до сесійної зали.
Нагадаємо, що ще від початку червня на Тернопільщині триває збір підписів під зверненням щодо підтримки законопроєкту про заборону УПЦ мп. Майже 50 тисяч мешканців Тернопільщини різного віку вже підписали її.
На жаль, й досі не вдалося зібрати сесію облради для невідкладного розгляду звернення до Президента, Голови Верховної Ради, народних депутатів та обласних рад України щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в нашій державі.
Також уже понад місяць триває збір підписів серед депутатського корпусу про скликання сесії Тернопільської обласної ради заради прийняття звернення про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, однак, за моєю інформацією, за станом на 2 серпня вдалося отримати згоду про підтримку лише у 15 із 64-х депутатів. Свої підписи наразі поставили тільки обранці зі «Свободи», а також двоє депутатів від «ЄС». Решта ж («Батьківщина», «Довіра», «Слуга народу», «За майбутнє», група «Опозиція» та решта фракції «ЄС») з різних причин підтримати скликання сесії не готові. Хоча їхні виборці, судячи з опитувань, однозначно й категорично виступають за припинення діяльності ворожих релігійних осередків. Що це: страх, політичні маневри, а чи банальне небажання брати участь у доленосних державних рішеннях?
ДОВІДКА:
- 25 лютого 2022 р. у Київській області, біля Гостомеля, був затриманий протоієрей російської православної церкви в Україні, який допомагав російській армії.
- 16 березня 2022 р. у Києві затримали священника російської православної церкви в Україні отця Онуфрія. Під час обшуку в його будинку виявили, що він співпрацював зі спецслужбами рф, зокрема передавав інформацію про блокпости та об’єкти критичної інфраструктури в Україні.
- Після вторгнення на Дніпропетровщині та Кіровоградщині правоохоронці викрили священників УПЦ мп, які закликали вірян підтримувати окупаційні війська. Співробітники Державної прикордонної служби затримали біля Харкова автомобіль із трьома пасажирами, які виявилися шпигунами. Затримані – представники УПЦ мп.
- У Сєвєродонецьку викрили священнослужителя російської церкви, котрий передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.
- Ще в березні 2021 р. на сайті Кабміну зареєстрували петицію про те, що використання Почаївської лаври Українською православною церквою Московського патріархату має бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України.
- У грудні 2019 р. редакція газети «Кримська світлиця» отримала скан-копію угоди між командувачем Чорноморського флоту рф і митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем від 2 квітня 2015 р. щодо співпраці.
- 8 вересня 2019 р. у тимчасово окупованому Донецьку бойовики урочисто відкрили погруддя російському імператорові Миколі II в донецькому селищі Гірник на території недобудованого храму на честь Святих царствених мучеників. Встановленню бюсту російському імператору сприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ мп Іларіон.
- У серпні 2019 р. з благословення митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія на Тернопільщині організовували туристично-паломницькі поїздки в окупований Крим. Відповідні рекламні оголошення про «паломнічество в Крим» розмістили біля храмів УПЦ мп Тернопільщини.
- В червні 2019 р. десятки чоловіків, які прямували до Почаївської лаври з учасниками Хресної ходи УПЦ мп, були одягнені в чорні футболки, написи на яких закликали готуватись до війни. Згодом ці футболки роздали організаторами — представниками Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ мп.
- 28 червня 2018 р. митрополит УПЦ мп Сімферопольський і Кримський Лазар (Швець) відслужив молебень для російських військ, визнавши росію «нашою Вітчизною» і «великою морською державою». На молебні були присутні прем’єр-міністр росії Дмитро Медведєв, інші високопоставлені чиновники рф.
- 12 січня 2018 р. Герой України, генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук розповів, що в Святогірській лаврі УПЦ (мп) від початку російської збройної агресії переховували зброю й більше 100 терористів: чеченський загін спецназу та кадирівців.
- 11 січня 2018 р. СБУ провела обшуки у «бойового крила» Запорізької єпархії УПЦ мп: ГО “Союз православний «Радомир», під час яких було вилучено незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.
- На початку 2018 р. священник УПЦ мп Євген Молчанов відмовився відспівувати загиблу однорічну дитину, яка була хрещена у церкві Київського патріархату, оскільки, за його словами, у такому разі дитина вважалася нехрещеною.
- 8 травня 2015 на урочистому засіданні Верховної Ради керівництво УПЦ мп на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм не захотіло встати під час вшанування в Раді бійців АТО, коли Президент Петро Порошенко зачитував імена Героїв України, які отримали це звання під час антитерористичної операції.
- 5 серпня 2014 тимчасовий глава УПЦ мп, митрополит Онуфрій в інтерв’ю власній прес-службі виступив із засудженням антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, а також відмовився визнавати причетність керівництва російської федерації до дестабілізації ситуації на сході України. Російських терористів-найманців священнослужитель назвав «наші одновірці та брати», а проведення АТО — «братське кровопролиття». Українські військовослужбовці, за словами Онуфрія, не захищають свою Батьківщину, а діють в «інтересах Заходу».
- У листопаді 2008 р. митрополит Онуфрій публічно заявив, що Голодомор 1930-х рр. український народ «заслужив» сам: «Голодомор — это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни».
- І, насамкінець, ЗРК ППО С-300 «Тріумф» у Криму, які рашисти зараз використовують для ударів по українських містах, були раніше урочисто освячені кліриками УПЦ мп в районі мису Фіолент.