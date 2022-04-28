26 квітня у Світлий вівторок Великоднього тижня, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк із пастирським візитом відвідав парафію Пресвятої Євхаристії, що на масиві Русанівка с. Байківці (Тернопільський район). Владика очолив Божественну Літургію у співслужінні декана Великобірківського о. Мирона Сачика, настоятеля храму о. Андрія Сокульського та о. Миколи Барни, а також освятив дзвін, який пожертвував парафіянин Степан Шуб’як.

Митрополит Василій разом із присутніми молився за перемогу України, за воїнів, переселенців, волонтерів, за усіх, хто допомагає Україні та сприяє перемозі у війні. Опісля брати-семінаристи виконали декілька українських народних пісень.

Нагадаємо, владика Василій у 2008 р. на місці будівництва освятив наріжний камінь, а храм споруджено у 2013 році, його також освятив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський.