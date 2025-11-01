Вітаємо з 75-річним ювілеєм шановану Нелю Амвросіївну Ступак!

75-річний ювілей зустріла шанована жителька Великогаївської громади, багаторічний педагог – Неля Амвросіївна Ступак.

Дорога Нелю Амвросіївно!

Сьогодні Ваше серце б’ється у ритмі 75 років, і кожен з них — це сторінка любові до дітей, до знань, до рідної землі. Ваша усмішка — як тепле сонце для учнів, Ваше слово — як дороговказ для багатьох поколінь.

Ви — не просто педагог, Ви — легенда Великогаївської громади, вчителька з великої літери, чиї уроки назавжди залишилися в серцях.

Нехай цей ювілей стане початком нового, не менш яскравого етапу! Бажаємо Вам міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку та безмежної радості від кожного дня. Хай оточують любов і повага, хай Господь береже Вас і Вашу родину!

Мирного неба над головою, міцного тилу та швидкої Перемоги для нашої України!

З повагою та вдячністю вся Великогаївська громада та Ваші учні, велика родина і надійні друзі.