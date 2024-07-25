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Відомі фіналісти Ліги чемпіонів Тернопільщини

25.07.2024

Руслан Іннак

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Тернопільщина, Новини, Спорт

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21 липня відбулися матчі-відповіді півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2023/24. Обидві зустрічі завершилися внічию, а оскільки у перших матчах ФК «Куропатники» з Бережанщини та «Зелені леви» з Почаєва  здобули виїзні перемоги над командами «Шлях» зі Шляхтинців (Байковецька громада) та ФК «Плотича» (Білецька громада), саме представники з Бережанщини та Кременеччини стали фіналістами турніру.

«Зелені леви» (Почаїв) – ФК «Плотича» – 1:1 (0:1).

Голи: Микола Шмирук (70). – Андрій Мартинюк (16).  

Перший матч – 2:1.

ФК «Куропатники» – «Шлях» (Шляхтинці) – 1:1 (1:1).

Голи: Михайло Легета (27). – Тарас Бутковський (12).

Перший матч – 2:1.

Теги: Ліга чемпіонів, фіналісти

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