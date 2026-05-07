У Збаражі презентували документальний фільм про Кирила Осьмака

Головними глядачами стрічки стали українські військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію у місцевому шпиталі, а також представники культурної спільноти громади.

Поїздку на перегляд для захисників організували фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг Збаразької міської ради. Ініціатива стала частиною соціально-психологічної підтримки військових, адже через історичне кіно воїни мали змогу відчути зв’язок поколінь та силу українського духу.

Документальна стрічка розповідає про Кирила Осьмака — голову Української Головної Визвольної Ради, який у 1944 році очолив підпільний український парламент. Фільм відкриває маловідомі сторінки боротьби українців за незалежність та державність.

Після перегляду відбулося обговорення, присвячене темам національної пам’яті, боротьби за свободу та значення історії у сучасній війні. Учасники заходу наголосили, що подібні ініціативи допомагають не лише пізнавати минуле, а й зміцнюють моральний дух захисників.

Організатори висловили подяку Збаразькій міській раді, Тернопільській кінокомісії та краєзнавцям за підтримку заходу та популяризацію українського історичного кіно.

