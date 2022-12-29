Віддаєте разом із добробутом: яку річ із дому в жодному разі не можна позичати

Мало хто знає, що сіль це не лише символ життя, удачі, сімейного благополуччя, а й потужний інструмент чаклунства. Наші пращури вірили, що в жодному разі не можна віддавати або позичати сіль зі свого будинку.

Сіль можуть використовувати в чаклунстві. Наші пращури вірили, що вмілий маг, використавши сіль, може і вилікувати, і вбити. Тому езотерики радять ніколи не позичати солі сусідам, щоб вони вам “не насолили”.

Є думка, що разом із сіллю людина, яка її позичає, віддає спокій та мир у сім’ї, багатство, любов та взаємоповагу. Віддати сіль із хлібом – віщує злидні.

Якщо сіль просить малознайома людина чи недоброзичливець, потрібно по можливості відмовитись. У деяких випадках вона потрібна для наведення псування.

Якщо ви не можете відмовити у проханні позичити сіль, треба попросити гостя самому взяти її зі столу. В цей час господар будинку повинен тихо вимовити: “Все моє зі мною і залишиться”.