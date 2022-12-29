29.12.2022 14:37

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Віддаєте разом із добробутом: яку річ із дому в жодному разі не можна позичати

29.12.2022

Ірина Нова

67

Тернопільщина, Життя, Новини, Цікаво, Сім’я і дім, Lifestyle

Поширити:

Мало хто знає, що сіль це не лише символ життя, удачі, сімейного благополуччя, а й потужний інструмент чаклунства. Наші пращури вірили, що в жодному разі не можна віддавати або позичати сіль зі свого будинку.

Сіль можуть використовувати в чаклунстві. Наші пращури вірили, що вмілий маг, використавши сіль, може і вилікувати, і вбити. Тому езотерики радять ніколи не позичати солі сусідам, щоб вони вам “не насолили”.

Є думка, що разом із сіллю людина, яка її позичає, віддає спокій та мир у сім’ї, багатство, любов та взаємоповагу. Віддати сіль із хлібом – віщує злидні.

Якщо сіль просить малознайома людина чи недоброзичливець, потрібно по можливості відмовитись. У деяких випадках вона потрібна для наведення псування.

Якщо ви не можете відмовити у проханні позичити сіль, треба попросити гостя самому взяти її зі столу. В цей час господар будинку повинен тихо вимовити: “Все моє зі мною і залишиться”. 

Автор: Ірина Нова

Мітки: бідність, сім'я, Тернопільщина цікаво, дім, прикмети

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах