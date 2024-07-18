Відбулися повторні поєдинки кубку області з футболу

14 липня у Нараєві та Вікні відбулися повторні матчі попереднього етапу кубка Тернопільської області з футболу 2024 року. За їх результатами до чвертьфіналу вийшли колективи з Гусятинщини.

Пропонуємо результати зіграних матчів.

«Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця) – 4:1 (4:0).

Голи: Назарій Локоть (6), Максим Цвян (21), Назар Біняшевський (35), Богдан Замора (37), Артем Козлов (52).

Перший матч: «Сокіл» – «Вікнини» – 1:3.

ФК «Нараїв» – «Поділля» (Васильківці) – 0:2 (0:1).

Голи: Андрій Баліцький (26, 54).

Перший матч: «Поділля» – ФК «Нараїв» – 2:2.

21 і 28 липня відбудуться поєдинки 1/4 фіналу, у яких стартують усі команди вищої обласної ліги, окрім бучацького «Колоса», а також переможці попереднього етапу. Нагадаємо, що участь у кубку області подали заявки 10 команд.