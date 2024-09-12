Відбудеться «Тернопільська Озеряна-2024»

У Тернополі 14 вересня відбудуться XXVІIІ легкоатлетичні змагання з бігу «Тернопільська Озеряна-2024», присвячені Дню фізичної культури і спорту. Захід проведуть на підтримку Збройних сил України.

Учасники змагань зможуть випробувати свої сили на удосконаленому маршруті довжиною 10 кілометрів, що пролягає навколо Тернопільського ставу. Окрім спортивної частини, організатори підготували цікаві подарунки та розважальну програму для всіх присутніх.

Для наймолодших учасників до 10 років (включно) передбачена спеціальна дитяча Озеряна. Участь для дітей є безкоштовною. Змагання для учасників від 11 років включатимуть повну дистанцію у 10 км.

Розпочнуться змагання 14 вересня о 8:30 годині. Учасники стартуватимуть і фінішуватимуть на причалі Набережної Тернопільського ставу.

Фіксація та контроль часу відбуватимуться за допомогою електронних систем старту-фінішу.

Для військовослужбовців та УБД участь безкоштовна (за наявності посвідчення).

Забіг проходитиме як в офлайн, так і в онлайн форматах, що дозволить долучитися до події навіть тим, хто не зможе бути присутнім особисто.

Для офлайн учасників потрібно мати електронний квиток реєстрації. Для підтвердження участі у форматі онлайн потрібно надіслати онлайн квиток реєстрації та для військовослужбовців фото посвідчення на тел. 098 093 4254 (viber, telegram).

Під час заходу також збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України, зокрема для закупівлі медичних препаратів та формування тактичних аптечок для наших захисників.