У п’ятницю, 7 жовтня, набуває чинності закон про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Документ також забороняє так зване «акустичне насильство» в громадському транспорті.

Про це інформує Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Згідно зі законом, водіям рейсових пасажирських автобусів і маршруток заборонять відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Слухати музику в громадському транспорті можна тільки в індивідуальних навушниках.

Норми документу поширюються як на міський транспорт, так і на приміські, міжміські, міжнародні маршрути. Виняток – нерегулярні перевезень Під час них вмиктаи музику можна за згодою усіх пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, а й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Закон також забороняє відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Ідеться в документі і про заборону на публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.

Забороняє документ і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора. Виключення стосується лише співаків, які публічно засуджують агресію проти України.