Щороку у липні відбувається велелюдна проща у Маріїнському духовному центрі в Зарваниці. Цьогоріч рада оборони Тернопільщини рекомендувала священникам не проводити її у звичному форматі.

Поліція разом з військовою адміністрацією провели робочу зустріч з релігійними організаціями, зокрема з Маріїнським духовним центром Зарваниця щодо скасування Всеукраїнської прощі. Натомість просять замінити її молебнем в храмі з малою кількістю людей. Поліція спонукатиме парафіян долучатись до молитви в режимі онлайн.

Про це розповів начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол. «Ми спонукаємо, щоб цього року прощ не було. Ми зустрічалися з греко-католицькими священниками і звернулися з рекомендаціями, щоб не було масового молебня на площі у Маріїнському духовному центрі, – сказав Богомол. – Ми поставимо заборони на в’їзд до Маріїнського духовного центу для транспорту прихожан. Звертаємося до всіх вірян, всіх священнослужителів всіх конфесій не проводити масові заходи, а також коли є тривога, то йти в укриття негайно».