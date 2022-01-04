1 січня 1909 року народився Степан Бандера — український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття та лідерів Організації українських націоналістів. Вже традиційно цього дня українці вшановують пам’ять національного героя.

Цього дня в Тернополі відбувся молебень біля пам’ятника політичного діяча. Представники влади та громадськості поклали квіти до підніжжя.

«Постать Степана Бандери нікого не залишає байдужим. Ми, українці, його поважаємо, а є й ті недруги України, які його досі бояться! Їм не страшні пам’ятники та портрети, а те, що уособлює в собі Степан Бандера — це ідея самостійної, соборної та незалежної Української держави! Степан Бандера завжди був незламним і безкомпромісним! Навіть на суді у Варшаві весь зал піднявся, щоб з ним привітатися, розуміючи, що саме він поведе за собою великий український народ на боротьбу з загарбниками! Степан Бандера — наш дороговказ і символ України! Його прізвище — це прапор великої української ідеї! Без Степана Бандери не може бути України! Щоб наша держава була потужною, національні ідеї, які сповідував Степан Бандера, мають заполонити наші серця!» – виголосив промову голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Цього ж дня зі смолоскипами в руках сотні краян та гостей міста пройшли центральними вулицями Тернополя від міського стадіону імені Романа Шухевича до пам’ятника Степану Бандері. Долучилися до ходи голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

«Ми вкотре показали, що Степан Бандера для нас є справжнім Героєм! Він — промінь надії! Людина, якій судилося повести за собою українську націю! Ще будучи зовсім юним, він мав неабиякий авторитет! За ним йшли українці! — наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. — Ми бачимо сьогодні, як проростають ідеї Степана Бандери та його мудрі настанови! Степан Бандера — це не пам’ятник, не велике полотно, а заклик до соборності нашої держави, до побудови могутньої України, про яку мріяло не одне покоління українців! Слова, написані у книзі «Перспективи української революції», стали дороговказом не для одного покоління наших співвітчизників! Учасники Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності, наші захисники — люди, які були озброєні ідеєю українського націоналізму».

Очільник краю зазначив, що молоде покоління українців слід виховувати на прикладі Степана Бандери, й тоді жоден окупант не ступить на святу українську землю.

«Степан Бандера — безсмертний для нас та майбутніх поколінь! Степан Бандера ніколи б не відступив, не зрадив, не схилив голову перед ворогом! Степан Бандера — лідер, який підняв за собою всю націю на боротьбу! Ідеї Степана Бандери перемогли, адже немає сьогодні ні Радянського Союзу, ні Рейху, а є велика Україна!» — додав Михайло Йосифович.

Нагадаємо, цьогоріч ми відзначаємо 80-ту річницю створення Української повстанської армії та 110-ту річницю від дня народження також незламного борця, нашого земляка Ярослава Стецька. Відтак, Тернопільська обласна рада проголосила 2022-й Роком УПА та Роком Ярослава Стецька.

Також приємно повідомити, що з нагоди 113-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів в місті Тернополі зафіксовано новий рекорд — розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери. Розмір — 20 на 11 метрів.

Диплом Книги рекордів України очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку вручила експерт Національного проєкту «Книга рекордів України» Тетяна Розвадовська.

«Ми не ставили собі за мету встановити рекорд, але, звертаючись до всіх присутніх, я наголошу, що Тернопільщина — це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську землю! А банер із зображенням Степана Бандери нехай нагадує усім, що наш український народ не зламати!» — сказав Михайло Головко.