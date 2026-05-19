Ще один військовий повернувся з ворожого полону додому

19.05.2026

Вишнева Галина

З російського полону, у рідне село на Шумщині повернувся захисник Костянтин Глінчиков. 

“Сьогодні секретар сільської ради, радник сільського голови та фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб побували у звільненого з російського полону Захисника України — Глінчикова Костянтина Валерійовича, жителя села Шкроботівка, – сповістили в об’єднаній територіальній громаді. – Зустріч була надзвичайно емоційною та щемливою. Після довгих місяців важких випробувань, болю, невідомості та боротьби наш захисник нарешті повернувся до рідного дому, до своєї родини, до людей, які щиро чекали та молилися за його повернення”.

Костянтин Валерійович поділився непростими та болючими спогадами про пережите у ворожому полоні. За кожним його словом — незламність, сила духу та велика любов до України.

Його історія є свідченням мужності українських воїнів, які навіть у найважчих умовах залишаються сильними та вірними своїй державі.

Дарія ТИХОНЮК

