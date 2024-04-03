«Вам надійшла посилка»: нова шахрайська схема на Тернопільщині

Шахраї надсилають фейкові sms-повідомлення про надходження посилок. Сповіщення містять фішингові посилання, перейшовши за якими та ввівши там дані своєї картки, люди втрачають гроші.

Від такої шахрайської схеми потерпіла 30-річна жителька Тернополя. Жінка отримала sms-повідомлення «Вам надійшла посилка». Тернополянка повірила, адже дійсно очікувала поштове відправлення. У повідомленні також було вказано посилання за яким необхідно було перейти та оплатити послугу доставки. Жінка перейшла на сайт, який був візуально схожий на веб-ресурс відомого українського поштового сервісу, та ввела там реквізити банківської кратки. Після чого з її рахунку зникли майже 9 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області завжди перевіряти будь-яку інформацію. Якщо вам надходять повідомлення про несподівану посилку, насамперед, намагайтеся з’ясувати від кого вона. Відстежуйте поштові відправлення на офіційному сайті або у застосунку поштового оператора. У жодному разі не переходьте за посиланням від сумнівних контактів та не вводьте там свої особисті дані та дані банківської картки. Будьте обережні та бережіть свої кошти. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно блокуйте її та телефонуйте на лінію 102.