В Україні готуються до перерахунку курсу долара: чого очікувати

Про це OBOZREVATEL розповів директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Він зазначив: у цей час на ринку спостерігатиметься збалансування попиту та пропозиції на готівку – після передвеликоднього зростання пропозиції, «яке тисне на курс».
Крім того, наголосив він, на валютному ринку намітилася нова тенденція – поступова уніфікація трьох курсів: офіційного, банківського та готівкового. За словами Марченка, головним чином це досягатиметься за рахунок збільшення ваги гривні – адже:
НБУ запровадив новий механізм депозитних сертифікатів під 25%, що може збільшити частку довгострокових гривневих депозитів під більш вигідні відсоткові умови – в середньому мова йде про зростання ставок на 1-3%;
нова 4-річна програма співпраці з МВФ передбачає поступове скасування «трьох курсів» та створення передумов до лібералізації валютного ринку.
Втім, підкреслює банкір, тренд до «єдиного курсу» неможливо реалізувати без урахування інших важливих факторів. Зокрема:
“Формування єдиного курсу не відбудеться зненацька, це питання буде тривалим у часі – з урахуванням усіх економічних та військових умов, зараз йдеться про 1,5-2 місяці”.
«Базовим» єдиним курсом може стати офіційний курс валют. Саме тому до середини травня очікується, що готівковий курс валюти «зачепиться» на рубежі нижче 37 грн/долар, – сказав банкір.