В Україні готуються до перерахунку курсу долара: чого очікувати

В Україні очікується зниження готівкового курсу долара. За прогнозами, у період із 17 по 23 квітня вартість американської валюти просяде до 36,9-37,5 грн.

Про це OBOZREVATEL розповів директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Він зазначив: у цей час на ринку спостерігатиметься збалансування попиту та пропозиції на готівку – після передвеликоднього зростання пропозиції, «яке тисне на курс».

Крім того, наголосив він, на валютному ринку намітилася нова тенденція – поступова уніфікація трьох курсів: офіційного, банківського та готівкового. За словами Марченка, головним чином це досягатиметься за рахунок збільшення ваги гривні – адже:

НБУ запровадив новий механізм депозитних сертифікатів під 25%, що може збільшити частку довгострокових гривневих депозитів під більш вигідні відсоткові умови – в середньому мова йде про зростання ставок на 1-3%;

нова 4-річна програма співпраці з МВФ передбачає поступове скасування «трьох курсів» та створення передумов до лібералізації валютного ринку.

Втім, підкреслює банкір, тренд до «єдиного курсу» неможливо реалізувати без урахування інших важливих факторів. Зокрема:

низького рівня інфляції – «за підсумками березня він складає 1,5%, а з початку року – лише 3%»;

економічного розвитку всередині країни;

отримання макрофінансової допомоги, яка зміцнює державний бюджет;

розвитку експорту – за рахунок збільшення обсягу та розширення переліку товарних позицій;

наближення перемоги у війні.

“Формування єдиного курсу не відбудеться зненацька, це питання буде тривалим у часі – з урахуванням усіх економічних та військових умов, зараз йдеться про 1,5-2 місяці”.

«Базовим» єдиним курсом може стати офіційний курс валют. Саме тому до середини травня очікується, що готівковий курс валюти «зачепиться» на рубежі нижче 37 грн/долар, – сказав банкір.