До опалювального сезону Тернопільщина готова на 100%.

Навіть більше, у Шумській та Чортківській громадах опалювальний сезон вже стартував. «Тернопільтеплокомуненерго» подало тепло в медичні та освітні заклади, бюджетні установи.

На черзі – 12 інших громад.

Про це голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку відзвітував виконуючий обов’язки директора КП «Тернопільтеплокомуненерго» Володимир Коваль.

Очільник краю днями відвідав кілька котелень, аби ознайомитися зі станом готовності підприємства до зими.

Загалом котелень – 28. Тепло постачають у 14 із 56 громад Тернопільщини. Так, це саме завдяки їм у дитячих садочках, школах, медичних закладах, бюджетних установах – комфортно й затишно.

«Працюють котельні – на газі. Проте, готуючись до цієї зими, 18 з них ми дообладнали ще й котлами на твердопаливній сировині, – акцентує Володимир Коваль. – На придбання дров для них уже заклали 5 мільйонів гривень. Порівняно з витратами на газ, це доволі незначна сума».

Обслуговує «Тернопільтеплокомуненерго», до речі, й понад 3500 кілометрів мережі. Проклали її давно. Та за пару крайніх літ поволі, за підтримки обласної ради, підприємство здійснило заміну вже 94% труб на сучасні, поліпропіленові. Це не тільки значно знизило рівень втрат у мережі, а й майже до нуля звело виникнення аварійних ситуацій.

Провели тепловики й ревізія усіх 96 котлів, замінили комплектуючі, термін експлуатації яких завершився, підготувалися до надійної та безперебійної роботи в зимовий період. Болем, зізнаються, зостається – нерентабельний тариф. Різницю цього року, констатує Володимир Миронович, покрила субвенція, виділена з державного бюджету. Кошти пішли на покриття боргів за газ попередніх періодів. Підприємство наразі працює завдяки підтримці обласної ради.

«Цю зиму – вистоїмо. Сподіваємося, що все ж таки вона буде не надто холодною, і нам вистачить газу й дров, – наголошує Михайло Головко. – Б’ючи по енергетичній системі України, ворог намагається залякати нас, змусити погодитися на перемовини, а натомість – тільки ще більше згуртовує, розлючує, робить сильнішими та активує у стократ активніше допомагати ЗСУ. Українці, направду, – нація незламних!»