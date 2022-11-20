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В одній з громад Тернопільщини випікають хліб і печиво для ЗСУ (фото)

20.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У Вишнівецькій громаді випікають домашній хліб і печиво для українських захисників. Готують випічку майже у кожному населеному пункті ОТГ. Працюють господині вдома та у їдальнях шкіл.

Жителька Вишнівця Галина Гнатюк готує коржики для військових. Жінка щотижня відправляє волонтерам кілька пакунків печива.

“Буде хлопцям до чаю.  Коржики виходять смачні і довго зберігаються. Ми готуємо їх від початку війни. Інколи приходять допомагати сусідки. Працюємо переважно вечорами. Кілька коробок печива маємо щотижня та передаємо його волонтерами на передову. Разом наближаємо нашу перемогу”.

У Вишнівецькій громаді кажуть: до волонтерської справи долучаються майже у кожному населеному пункті. Місцеві фермери допомагають мукою. Випікають хліб у їдальнях місцевих шкіл.

Автор: Роман Васильович

Мітки: допомога ЗСУ, Вишнівецька громада, печево для ЗСУ, печево

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