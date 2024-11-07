В обласній футзальній лізі прийматимуть участь 40 команд

31 жовтня в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини під керівництвом голови АФТ Тараса Юрика відбулася підсумкова нарада з організації футзальних змагань сезону-2024/25.

Керівництво Асоціації футболу Тернопільщини спільного з представниками команд погодили поділ команд-учасниць на ліги. За спортивним принципом, за підсумками минулого сезону, сформовано чотири ліги (вища, перша, друга, третя), у яких змагатимуться у два кола по 10 команд. Старт Тернопільської футзальної ліги нового сезону заплановано на 16-17 листопада 2024 року. Змагання відбуватимуться в двох спортивних залах: ФОК – вища ліга, СК «Політехнік» – перша, друга та третя.

Заявковий період для Тернопільської футзальної ліги триватиме до 25 листопада.

Подаємо перелік команд вищої ліги: «Гермес-7» (Тернопіль), «Ветерани Тернопільщини 40+», МФК «Тернопіль», «Вікторія» (Вел. Бірки), ФК «Смиківці», «Поділля» (Вел. Березовиця), «Поділля» (Васильківці), ФК «Івачів», «Говерла» (Дубівці), «Сокіл» (Вел. Березовиця).