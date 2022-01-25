21 січня в Тернопільській обласній філармонії відбулося нагородження Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2021 рік.

Захід, на який через погіршення епідемічної ситуації члени Громадської ради не запрошували широке коло громадськості, напрочуд вийшов теплим і зворушливим, він нагадував справжнє родинне свято, бо під час відзначення лауреатів вітали колеги, інтелектуали та найрідніші.

Як розповів голова Громадської ради з присудження Премії Віктор Уніят: «Цьогоріч завдяки патріотичній позиції Благодійної організації «Фонд Михайла і Мар’яни Головко» наші лауреати окрім дипломів отримали й матеріальну складову премії. Не кожен регіон України може похвалитися, що у них в області відбувається нагородження Всеукраїнською премією, а тим більше з такою славною історією. Адже минулого року виповнилося 30 років від часу заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких. За підрахунками члена Громадської ради з присудження Премії Михайла Ониськіва за цих 30 років у нас вже є 139 лауреатів. І, що приємно не лише з різних куточків України, а й закордону. Премія не раз переживала не прості часи, але зусиллям благодійників Романа Півторака, а останні роки – Ліги підприємців «Українська справа», яка внесла вагомий вклад у підтримку української культури (голова Михайло Ратушняк) вона отримувала нові дихання. Тож сподіваємося, що «Благодійний фонд Михайла і Мар’яни Головко», який уже багато років поспіль підтримує благодійні, культурні та мистецькі заходи в області й Україні й надалі опікуватиметься Премією».

Цьогоріч чотирьох лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких відзначили за їхні праці останніх років, у яких вони популяризують українську культуру, літературу та мистецтво, а також творчу спадщину братів Богдана та Левка Лепких. Про здобутки лауреатів Премії, їх творчий та життєвий шлях розповідали: про заслуженого артиста України Святослава Дунця – художній керівник обласної філармонії Олена Єфремова; заслуженого художника України Володимира Якубовського – заступник голови Громадської Ради з присудження Премії, мистецтвознавець, заслужений працівника культури України Ігор Дуда; журналістку, публіцистку, заступника газети «Вільне життя плюс», заслужену журналістку України Галину Садовську – літературознавець, краєзнавець, публіцист, заслужений журналіст України Михайло Ониськів; поетесу, сценаристку, членкиню НСПУ, почесну громадянку Тернополя Лесю Любарську – начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко, а також просвітянин, громадський діяч Петро Шимків, працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення, а також ансамбль «Золоті журавки» (художній керівник Людмила Червінська).

Як розповіли члени Громадської ради з присудження Премії: «Цьогоріч виповнюється 150 років від дня народження Богдана Лепкого. Тож сподіваємося, що ми цього року ближче до дня народження нашого земляка, поета, прозаїка, літературознавця, мистецтвознавця, або як ще його називали в Галичині «другий після Франка» – Б. Лепкого знову зустрінемося, щоби вже без усяких карантинних обмежень визначити і вручити чергові нагороди нашим новим Лауреатам. Також цього року, вперше за всю історію Премії, зважаючи, що Левко Лепкий був не лише співцем стрілецької слави, а й сам із зброєю в руках в рядах УСС та УГА боровся за незалежність українських земель, – буде введена ще одна номінація для військовиків (військових письменників і митців, істориків, журналістів, капеланів, волонтерів зрештою усіх, хто боронив і продовжують захищати Україну від московських окупантів)».

Як зазначила співголова «Благодійного фонду Михайла і Мар’яни Головко», депутат Тернопільської міської ради Мар’яна Головко: «Дуже добре, що напередодні такого великого свята, як День Соборності України, ми відзначаємо наших лауреатів Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких. Нашому фонду було приємно долучитися до нагородження діячів, які своєю невтомною працею упродовж багатьох років популяризують українську культуру, літературу та мистецтво. Бажаємо кожному, хто сьогодні отримав нагороду, щоби їх оберігав Господь Бог, дарував многії і благії літа».

Окрім нагородження Преміями лауреатів, член Громадської Ради з присудження Премії, доктор економічних наук, професор, президент Академії соціального управління Богдан Андрушків вручив нагороду від Академії молодим політикам і науковцям депутату Верховної Ради України, голові регіональної ради підприємців у Тернопільській області, доктору економічних наук, професору Володимиру Гевку, також цією нагородою – за видатні заслуги в розвитку освіти, науки та економіки нагороджено голову Тернопільської обласної ради, співголову Благодійної організації «Фонд Михайла і Мар’яни Головко», кандидата економічних наук Михайла Головка. Також член Громадської Ради, доктор медичних наук, професор, академік Академії медичних наук, керівник Тернопільського осередку НТШ Михайло Андрейчин вручив посвідчення члена НТШ, депутату Тернопільської обласної ради, кандидату економічних наук, членові Громадської Ради з присудження Премії Михайлу Тимошику.

Усіх лауреатів, нагороджених, членів Громадської ради та гостей свята вітав академічний камерний хор «Бревіс» Тернопільської обласної філармонії (головний диригент Святослав Дунець), який виконав пісні Лепких «Чуєш, брате мій», «Гей, видно село…» та різдвяні віншування. Також пісню про Богдана Лепкого на слова лауреатки Премії Лесі Любарської виконав її чоловік.

…Йдуть роки, вже немає світлої пам’яті голів Громадської ради у різні роки – Олеся Гончара, Бориса Хижняка, Богдана-Романа Хаварівського, немає десятки лауреатів, а приємно, що Премія живе і розвивається. Сподіваємося, що вони на небесах також радіють, що їхня справа продовжується, тішуться новим здобуткам лауреатів у галузях культури, літератури, мистецтва.

Так, час дуже швидко біжить, мине ще кілька десятків років і можливо вже й нас не буде, словами Василя Симоненка «…Завтра на цій землі інші ходитимуть люди…», членами Громадської ради стануть ті, що навчаються у вишах, а лауреатами учні шкіл, а може, й навпаки. І віримо, що Премія продовжуватиме жити і прославлятиме імена наших відомих земляків – братів Богдана і Левка Лепких.