Синьо-жовтий стяг на знаку до в’їзду в місто Лиман 30 вересня встановив військовослужбовець Віталій Корчинський із Чорткова спільно з побратимом.

Про це в соцмережі сповістив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

«Пишаємось! Герой з Чорткова! Разом з побратимом встановив український прапор на знаку міста Лиман. Віталій Корчинський, бережи себе!» – написав Шматько.

Нагадаємо, в суботу, 30 вересня, на в’їзді в Лиман Донецької області українській військовослужбовці встановили український прапор.

1 жовтня з’явилася інформація, що 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.

Міноборони росії заявило про відведення військ із Лиман «на більш вигідні рубежі».

На думку британської розвідки відступ росіян з Лиману – це оперативна і політична невдача росії. Оперативно Лиман важливий, бо розташований на ключовому перетині доріг через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Політично, бо він розташований у Донецькій області, регіоні, який росія нібито мала на меті «звільнити» і намагалася незаконно анексувати, кажуть у розвідці



В американському Інституті дослідження війни (ISW) зазначили, що поразка вказує на те, що путін – «який, як повідомляється, контролював російських командирів на місцях, – зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України»





