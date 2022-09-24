Українці жваво відгукнулися на збір коштів на лікування Михайла “Піаніста” Діанова, воїна ЗСУ та захисника Маріуполя, який повернувся з російського полону з тяжкою травмою – на понівеченій правій руці не вистачало 4 сантиметрів кістки.

За кілька годин після заклику в мережі надати допомогу герою “Азовсталі” було нараховано на “банку” понад 2 мільйони гривень, що значно більше суми, про яку спочатку запитували. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, 23 вересня в інтернеті було оприлюднено фото з лікарні, де перебуває старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Діанов, який повернувся з ворожого полону в рамках великого обміну два дні тому.

На знімках демонструвалася серйозна травма воїна, яка за 4 місяці у неволі сильно погіршилась. Крім відсутності частини кістки на руці, Михайло також має кульові поранення ніг.

Фото, зроблені в бункері “Азовсталі” ще навесні, і нинішнє – вже після полону – кажуть самі за себе.

А ось фото з лікарні, зроблене сестрою Діанова Оленою Лаврушко – світлину виклала журналістка Віолетта Кіртока у своєму Facebook.

Також у пості був заклик надати сім’ї захисника України допомогу та вказано реквізити для грошових переказів рідним Михайла. Люди швидко відгукнулися, і ось “банк” став блискавично наповнюватися.

На момент виходу публікації видно, що замість зазначеної цілі-суми лише на цей рахунок українці перерахували вже близько 2,2 мільйона.

Нагадаємо, що раніше 23 вересня в мережі оголосили збирання коштів на підтримку морпіха Діанова, і на лікування спочатку хотіли зібрати 500 тисяч гривень.

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/86YaRZmo6v

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