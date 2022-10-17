В Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.

Повідомляти про крилаті ракети чи ворожий безпілотник можна в додатку «єППО».

«Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони», – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Android-версія «єППО» вже доступна для завантаження.

«Встановіть її на свій смаотфон, за кілька секунд пройдійть авторизацію за допомогою «Дії», натисніть «Тест», щоб переконатися, що все працює, та будьте готовими сповістити зенітників про побачену загрозу», – наголошують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як працює додаток

Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку.

Відмітка доповнить радіолокаційну інформацію, і сили ППО зможуть збити об’єкт.

Розробка програми узгоджена з командуванням ОК «Південь» та старшими офіцерами Повітряних Сил ПК «Південь».

Невдовзі буде доступна версія для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.