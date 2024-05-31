Щоправда чоловікам не судилося навіть побачити річку, адже за 50 метрів до кордону вони потрапили у поле зору прикордонного наряду, який приховано ніс службу поблизу.
Від несподіваної зустрічі з охоронцями кордону один з «плавців» спробував втекти. Свої наміри він змінив лише після здійснення нарядом попереджувальних пострілів. Втікача та його спільників затримали.
Стосовно них складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Крім того, стосовно порушника, який проігнорував законні вимоги прикордонного наряду, складено протокол та за ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Справи скеровано до суду.
Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.