Вплав через річку Тиса плануваав потрапити до сусідньої Румунії житель Тернопільщини. Спробу незаконного перетину кордону припинили прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За допомогою у здійсненні задуму щодо незаконного перетину держрубежу чоловіки звернулися до ділків, на яких вийшли через соціальні мережі. По прибуттю у місто Тячів двох жителів Львівщини, Закарпаття і Тернопільщини автівкою підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса.

Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих кола. Самі ж організатори оборудки втекли. За такі послуги правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів США кожен.