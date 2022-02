За ініціативи лідера «УДАРу» Віталія Кличка під час з’їзду партії було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України.



Кличко зазначив, що метою Форуму має стати консолідація усіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільні дії в умовах загрози збройної агресії.

«Будемо єдиними та сильними всередині країни – будемо сильними ззовні! Тому партія «УДАР» пропонує скликати Національний форум єдності України. Цей Форум має стати платформою єднання держави. Його мета – продемонструвати і суспільству, і всьому світу консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту країни. Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую усім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну», – наголосив Віталій Кличко.

Політик зазначив, що Форум стане основою для напрацювання стратегії переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ми свідомі того, що через військову небезпеку Україні будуть нав’язувати різні угоди та «формули». Але у цих «формулах» Україна має бути «сталою», а не «змінною». Тому Форум має дійти згоди щодо меж можливих компромісів, а також «червоних ліній», які не можна перетинати, навіть під загрозою війни. Вірити Росії в частині виконання Мінських угод – це дурити самих себе. Україна вже одного разу повірила і підписала Будапештський меморандум, який мав стати символом єдності, а став символом зради з боку Росії. Те ж стосується і мінських домовленостей. Москва розтоптала Мінські угоди своїми діями на Донбасі. Йти у цих умовах на виконання політичної частини угод, означає для України – підписати вирок українській державності та поставити хрест на розвитку», – наголосив Кличко.

Окрім цього, зʼїзд партії ухвалив звернення до міжнародних друзів і партнерів України та демократичної спільноти. У зверненні партія закликає міжнародну спільноту об’єднатися, щоб показати, що наші цінності – мають значення.

«Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об’єднує. Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили і ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але, в той самий час, ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. «захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну («Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine»), – йдеться у зверненні «УДАРу».

Підтримала звернення й Тернопільська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка». Лідер УДАРівців Тернопільщини Микола Люшняк переконаний у тому, що Національний форум єдності України продемонструє згуртованість українців і готовність у будь-який момент дати відсіч агресору.

– Аби гідно подолати усі виклики, українці повинні діяти згуртовано та злагоджено. У час, коли над Україною нависло чимало загроз, центральна влада та органи місцевого самоврядування мають забути про усі чвари та політичні розбіжності. Патріотичні політичні сили, органи державної та місцевої влади, громадські організації, волонтери, усі українці мають консолідувати зусилля довкола захисту України. Національним форумом єдності ми продемонструємо світовій спільноті, що Україна – сильна держава сильних людей, яка повинна бути суб’єктом прийняття рішень, а не об’єктом,– наголосив Микола Люшняк.