У трьох жителів Тернопільщини вилучили арсенал зброї

Правоохоронці під час санкціонованих обшуків вилучили у жителів Тернопільщини автомати, набої і гранату.

Ще на початку квітня оперативники карного розшуку отримали інформацію про те, що двоє жителів Тернопільщини зберігають зброю і боєприпаси без жодних дозвільних документів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і провели обшуки за місцем проживання чоловіків:

“У жителя Чортківського району 1983 року народження оперативники виявили і вилучили автомат АК-74 калібру 5,45 міліметра і 20 патронів до нього. У спільника – 41-річного жителя Заліщицької громади виявили АК-74 і понад 2000 набоїв. Чоловіки зізналися, що придбали зброю і набої для власного використання. Проте документів та дозволів не виготовляли”.

Також поліцейські знайшли насупальну ручну гранату і запал під час обшуку будинку жителя Борсуківської громади, йдеться у повідомленні.

Щодо всіх трьох чоловіків відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років ув’язнення.

Джерело: поліція Тернопільської області