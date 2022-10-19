У Тернополі встановлять пам’ятник головнокомандувачу УПА, генерал-хорунжому Роману Шухевичу.

Ініціатива належить голові обласної ради, свободівцю Михайлу Головку.

«Сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни, особливо символічно, що наше військо, наші збройні сили опираються на славні традиції вояків УПА, – наголосив Михайло Йосифович. – Внуки повстанців УПА сьогодні воюють в ЗСУ, звільняють нашу землю від окупанта. Вважаю, що Роман Шухевич, як очільник УПА, має бути належно вшанований у нашій області».

Депутатська комісія напередодні 80-ліття створення УПА одноголосно підтримала ініціативу свободівця та запропонувала включити дане питання до порядку денного наступної сесії.

«Цей монумент стане символом незламності української нації в боротьбі за незалежність, – акцентував голова комісії, свободівець Олег Сиротюк. – Він нагадуватиме цілим поколінням, що нам «свободи ніхто не подарує», як повторював генерал-хорунжий. Мусимо здобути її, захистити і зберегти».

Встановити пам’ятник планують на території обласної ради за кошти меценатів.