У Тернополі знизили ціни на оренду квартир

Ціни на оренду квартир у Тернополі знизили, їх повернулися до періоду перед повномасштабною війною, – повідомила заступниця голови Тернопільського регіонального відділення Асоціації ріелторів України Любов Мойсюк.
За її словами, продаж житла поступово відновлюють. Попит серед орендарів зменшився, пише Суспільне.
“Оренда однокімнатної квартири з централізованим опаленням коштує від 4 до 6 тисяч гривень. Орендувати однокімнатну квартиру з індивідуальним опаленням вартує 200-250 доларів. Двокімнатна – 250-300 доларів”.
Тернополянка Інна Сирник десять років орендує квартиру в Тернополі. Жінка каже: після повномасштабного вторгнення Росії стикнулася з проблемою завищених цін.
“Вартість оренди різко зросла. Неможливо було знайти вільну квартиру. Люди шукали вже на вже. Якщо квартира коштувала 5 тисяч, то тепер 10, якщо вона коштувала 6, то зараз 12”.
На початку повномасштабної війни продаж квартир у Тернополі зупинився, – каже Любов Мойсюк. За її словами, відновлюватися ринок почав влітку. Серед потенційних покупців – переселенці з південно-східних регіонів.
“Ринок житла потрохи відновлюється. Це тішить. Люди, яким дуже потрібно продати квартиру або купити, вони це роблять. Надходить все більше запитів щодо програми “Є Оселя”.
Яна Шкуратова з сім’єю переселилася з Луганська у 2014 році. Розповідає: 5 років поспіль орендувала квартиру, а у 2019 – придбала житло у кредит під 3%.
“Нам пощастило скористатися державною програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це пільгове кредитування через фінансову установу “Держмолодьжитло”. Вона є в Тернополі. Можна туди звернутися, стати на чергу. Якщо б було фінансування на такі програми, внутрішньо переміщені особи могли б вирішити своє житлове питання, адже житлові проблеми найгостріші для цих людей”.
Заступниця голови Тернопільського відділення Асоціації ріелторів України Любов Мойсюк розповіла: вартість квартир у доларах залишилася в Тернополі незмінною. Квадратний метр у новобудові вартує від 450 доларів.