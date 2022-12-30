У Тернополі знизили ціни на оренду квартир

Яна Шкуратова з сім’єю переселилася з Луганська у 2014 році. Розповідає: 5 років поспіль орендувала квартиру, а у 2019 – придбала житло у кредит під 3%.

“Нам пощастило скористатися державною програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це пільгове кредитування через фінансову установу “Держмолодьжитло”. Вона є в Тернополі. Можна туди звернутися, стати на чергу. Якщо б було фінансування на такі програми, внутрішньо переміщені особи могли б вирішити своє житлове питання, адже житлові проблеми найгостріші для цих людей”.