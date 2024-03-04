У Тернополі затримали “валютчиків”, які збували фальшиві долари

Інформацію про те, що в Тернополі невідомі через обмінні пункти намагаються збути фальшиві стодоларові купюри, отримали оперативники краю.

Двоє із підозрюваних – уродженці країн Кавказу. Фальшиву американську валюту підозрювані реалізовували по західних областях України.

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали перевіряти її.

У жовтні оперативники разом із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели у житлових та нежитлових приміщеннях Обухова, які належали підозрюваним, дев’ять санкціонованих обшуків.

Серед вилученого: високоякісна підроблена валюта, яку навіть не розпізнавав спеціальний детектор, 2,5 кілограма коноплі, зброя, набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки.

Слідчі з’ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася.

Чоловікам оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 28 та ч. 3 ст. 199 КК України, двом обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Питання щодо третього вирішується.

За фактом вилучення зброї та наркотичних засобів, після проведення відповідних судових експертиз, вирішуватиметься питання про повідомлення підозри фігурантам згідно з ст.ст.263(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України.