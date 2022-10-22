На 3 із 8 станціях моніторингу якості повітря у Тернополі зафіксували «Шкідливий рівень».
Про це свідчать дані платформи SaveEcoBot.
Такий рівень, зазначають фахівці, може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
Станом від 23.00 «Шкідливий рівень» зафікували на станціях:
- провулок Дівочий 7
- вулиця Грушевського, 8
- вулиця Чорновола, 4.
На станції «вулиця Подільська, 14» зафіксували «Шкідливий рівень для чутливих груп».
Для здоров’я людей це може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
На решті станцій міста – рівень «Добрий». Його вплив на здоров’я – мінімальний.
Нагадуємо, стежити за рівнем якості повітря можна в соцмережах за допомогою SaveEcoBot.