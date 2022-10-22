На 3 із 8 станціях моніторингу якості повітря у Тернополі зафіксували «Шкідливий рівень».

Про це свідчать дані платформи SaveEcoBot.

Такий рівень, зазначають фахівці, може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

Станом від 23.00 «Шкідливий рівень» зафікували на станціях:

провулок Дівочий 7

вулиця Грушевського, 8

вулиця Чорновола, 4.

На станції «вулиця Подільська, 14» зафіксували «Шкідливий рівень для чутливих груп».

Для здоров’я людей це може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

На решті станцій міста – рівень «Добрий». Його вплив на здоров’я – мінімальний.

Нагадуємо, стежити за рівнем якості повітря можна в соцмережах за допомогою SaveEcoBot.