Днями міський голова Сергій Надал оглянув виконання комплексу робіт із термомодернізації багатоквартирного житлового будинку на вул. Вільховій, 2 у Тернополі.

Роботи тут виконуються за Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» за пакетом заходів «Б» (комплексний) у співфінансуванні з міською радою та мешканцями (70/10/20).

«У рамках проєкту заплановано виконати утеплення фасаду будинку, даху і підвалу, а також замінити вікна у місцях загального користування. Відповідно до умов програми, цей проєкт з енергоефективності виконуються на умовах співфінансування, де 70% вартості робіт оплачує Фонд енергоефективності, 10% виділяється з бюджету Тернопільської громади, а всього 20% – сплачують мешканці будинку, – зазначає Сергій Надал. – Кошти на виконання цих робіт уже виділені з Фонду і з бюджету Тернопільської громади. Зараз ведуться активні роботи, які заплановано завершити до кінця листопада. І вже у цьому опалювальному сезоні мешканці будуть жити в комфортнішому будинку та затрачатимуть менше на енергоносії. Дякую мешканцям будинку та голові ОСББ за таку активність напередодні складної зими, а це – позитивний приклад для усіх тернополян» – зазначили у Тернопільській міській раді.

В управлінні житлово-комунального господарства додають, що у Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку воєнного стану подати заявки для участі програмі «Енергодім». Після 24 лютого Фонд енергоефективності припинив приймати нові заявки, але продовжує фінансувати відібрані раніше проєкти.