У Тернополі встановили дорожні знаки

На в’їздах в Тернопіль встановлено дорожні знаки, для інформування водіїв про обмеження руху великовагових транспортних засобів.

“Це обмеження стосується транспорту з вагою понад 24 тонни та осьовим навантаженням більше 7 тонн та діє з 10:00 до 22:00 год у дні, коли температура повітря перевищує 28°C. Обмеження діятиме впродовж усього літнього періоду і поширюється на ключові вулиці міста, зокрема Степана Будного, Об’їзну, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецьку та інші. Важливо зазначити, що заборона не стосується спеціалізованого транспорту, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, а також на транспорт, що задіяний до виконання робіт із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та перевезення вантажів військового призначення,” – інформують у міській раді.

Мета введених обмежень – збереження вулично-дорожньої мережі міста, яка може зазнавати значних пошкоджень внаслідок впливу високих температур і важкого транспорту. Для інформування водіїв на автомобільних дорогах загального користування встановлено відповідні дорожні знаки.

Додамо, у спекотну погоду у Тернополі традиційно працює поливальна техніка, що дозволяє забезпечувати належне утримання об’єктів шляхо-мостового господарства.