Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 30 червня

30 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
“З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений, – йдеться у повідомленні.
Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 00:00-01:00 6 черга
➡️ 00:00-03:00 5 черга
➡️ 01:00-04:00 4 черга
➡️ 03:00-06:00 3 черга
➡️ 04:00-07:00 2 черга
➡️ 06:00-09:00 1 черга
➡️ 07:00-10:00 6 черга
➡️ 09:00-12:00 5 черга
➡️ 10:00-13:00 4 черга
➡️ 12:00-14:00 3 черга
➡️ 13:00-15:00 2 черга
➡️ 14:00-16:00 1 черга
➡️ 15:00-18:00 6 черга
➡️ 16:00-19:00 5 черга
➡️ 17:00-20:00 4 черга
➡️ 18:00-21:00 3 черга
➡️ 19:00-22:00 2 черга
➡️ 20:00-23:00 1 черга
➡️ 21:00-24:00 6 черга
➡️ 22:00-24:00 5 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.