Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 30 червня

30 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00 6 черга

➡️ 00:00-03:00 5 черга

➡️ 01:00-04:00 4 черга

➡️ 03:00-06:00 3 черга

➡️ 04:00-07:00 2 черга

➡️ 06:00-09:00 1 черга

➡️ 07:00-10:00 6 черга

➡️ 09:00-12:00 5 черга

➡️ 10:00-13:00 4 черга

➡️ 12:00-14:00 3 черга

➡️ 13:00-15:00 2 черга

➡️ 14:00-16:00 1 черга

➡️ 15:00-18:00 6 черга

➡️ 16:00-19:00 5 черга

➡️ 17:00-20:00 4 черга

➡️ 18:00-21:00 3 черга

➡️ 19:00-22:00 2 черга

➡️ 20:00-23:00 1 черга

➡️ 21:00-24:00 6 черга

➡️ 22:00-24:00 5 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.