21.01.2024 17:52

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі врятували рибалку, котрому стало погано

21.01.2024

Ірина Нова

129

Тернопільщина, Новини, Тернопіль

Поширити:

У Тернополі працівники ДСНС врятували рибалку.

20 січня близько 20-ї години потерпілий сам зателефонував до служби порятунку. На той час чоловік перебував на кризі тернопільського ставу і розповів, що в нього різко погіршилось самопочуття.

Через слабкість він не міг дістатися берега. Навколо вже не було людей, а з сутінками температура повітря стрімко знижувалась. Чоловік потребував невідкладної допомоги.

До нього негайно вирушили рятувальники. Вони знайшли потерпілого за сотню метрів від берега. За допомогою рятувального катамарана рибалку евакуювали з криги та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Теги: ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Тернопіль, рибалка

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах