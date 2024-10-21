У Тернополі військовослужбовець відкрив сокарню

У Тернополі військовослужбовець, співзасновник сільськогосподарського кооперативу «Файна Поляна» Василь Мартюк разом зі своєю дружиною та ветеранами відкрили у Тернополі підприємство, яке надає послуги із переробки фруктів на сік – сокарню. Сам пан Василь зараз перебуває на фронті, але працевлаштував на недавно створене підприємство двох демобілізованих бійців.

Ветеранський бізнес особливо жваво функціонує у ці осінні дні – на сокарні людно. І фермери, і дрібні господарі, які мають невеличкий сад, поспішають у Тернопіль на вул. Будного,1 (обїзна дорога, біля готелю «Паллада»), аби переробити надлишок овочів та фруктів на свіжий сік.

Як розповіли мені на виробництві, на переробку беруть від 30 кілограм сировини. Бувають дні, що готовий сік можна забрати відразу. Але інколи, коли багато привозять овочів та фруктів для переробки, то треба почекати і згодом приїхати за соком. Адже інколи хтось з фермерів привозить велику кількість сировини, кілька тонн наприклад, і на сокодавній лінії тимчасово виконують саме цей великий заказ. До слова, для зручності чергу можна попередньо забронювати.

На сокарні застосовують сучасне обладнання та технології. У Тернопіль можна привезти яблука, різні фрукти, овочі і забрати свіжовижатий, а за бажанням і пастеризований сік прямого віджиму в зручній упаковці.

Готовий сік фасують у сучасні пакети Bag-in-Box або SuperPouch ємністю 3, 5, 10 або 20 літрів. SuperPouch виготовляється з багатошарового ламінованого матеріалу, що забезпечує міцність і зручність у використанні. Сік можна зберігати до року при температурі від нуля до 20 градусів, а після відкриття пакету – ще місяць у холодильнику. Під час пастеризації сік швидко нагрівають до 80 градусів, що зберігає корисні мікроелементи та вітаміни. Також сік можна забирати з сокарні без пастеризації та упаковки.

Перед початком виробництва сировину автоматично миють і подрібнюють. Продуктивність обладнання – до 15 кг фруктів за хвилину, що дозволяє отримати 60-80 відсотків соку, залежно від сорту та стиглості фруктів.

Загалом на сокарні овочі та фрукти миють, пресують, сік фільтрують, пастеризують, розливаютьу тару. Головне, що він повністю натуральний – без консервантів, цукру, барвників тощо.

Сокарня оснащена обладнанням, яке здатне переробляти до 800 кг сировини на годину, пастеризуючи до 600 кг. З твердіших яблук виходить прозоріший напій, тоді як з перезрілих чи м’яких фруктів – менший вихід соку та гірша якість.

Я запитала у сокарні, який на їх думку сік найсмачніший. У відповідь почула, що змішування різних сортів фруктів та овочів надає соку унікального смаку.