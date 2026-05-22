У Бережанах родини військовополонених провели мирну акцію підтримки

У центрі Бережан відбулася мирна акція на підтримку українських військовополонених та захисників, які вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили у Відділі культури, туризму та релігій Бережанської міської ради.

Захід відбувся 22 травня на площі Ринок у Бережанах.

До акції долучилися родини військовополонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців.

Головною метою події стало нагадати суспільству про захисників, які досі не повернулися додому, а також підтримати їхніх рідних.

«Їхній голос має бути почутим»

У міській раді наголосили, що за кожною історією полону чи зникнення стоять люди та сім’ї, які щодня живуть у тривожному очікуванні.

«За кожним зниклим безвісти та кожним полоненим – життя, історія і родина, яка чекає. Їхній голос має бути почутим», – йдеться у повідомленні.

Учасники молилися за повернення захисників

Під час заходу присутні спільно помолилися за українських воїнів та хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих Героїв.

Учасники також висловили сподівання на якнайшвидше повернення всіх військовополонених та встановлення долі захисників, які вважаються зниклими безвісти.