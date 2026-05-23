На Тернопільщині освятили пам’ятний Хрест до 80-річчя останнього бою воїнів УПА

У селі Дітківці на Тернопільщині відбулася історико-меморіальна подія, присвячена вшануванню борців за незалежність України. Тут урочисто відкрили та освятили пам’ятний Хрест до 80-ї річниці останнього бою місцевих воїнів Української Повстанської Армії.

Про це повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.

Пам’ятний захід об’єднав духовенство, представників місцевої влади та жителів громади.

Чин освячення меморіального Хреста звершили священники Залозецького деканату.

Під час спільної молитви учасники просили за упокій душ полеглих воїнів УПА, за мир в Україні та за перемогу сучасних українських захисників.

Подвиг УПА пов’язали із сучасною боротьбою

Під час урочистостей учасники висловили вдячність краєзнавцям, волонтерам та активістам, які долучилися до встановлення пам’ятного знака та збереження історичної пам’яті.

Промовці наголосили, що боротьба повстанців, які 80 років тому обороняли рідний край від радянської окупації, перегукується із сучасним спротивом українців російській агресії.

Захід завершився молитвою та покладанням квітів

Після освячення пам’ятного Хреста присутні поклали квіти до меморіалу та виконали Державний Гімн України.

У громаді наголошують, що пам’ять про воїнів УПА та сучасних Героїв є важливою складовою історичної спадщини та національної єдності.