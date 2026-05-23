Житель Тернопільщини втратив понад 431 тисячу гривень, купуючи авто через Instagram

Житель Тернопільського району став жертвою інтернет-шахраїв під час спроби придбати автомобіль через соціальну мережу Instagram. Чоловік перерахував продавцю понад 431 тисячу гривень, однак омріяний транспортний засіб так і не отримав.
До Тернопільського районного управління поліції звернувся чоловік 1978 року народження, який повідомив про шахрайство.
За словами потерпілого, в Instagram він знайшов оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic.
Під час листування невідомий продавець переконав чоловіка у нібито реальності угоди та запевнив, що автомобіль буде доставлений після оплати.
Довірившись співрозмовнику, чоловік здійснив кілька переказів коштів на різні банківські рахунки.
Після отримання грошей псевдопродавець перестав виходити на зв’язок.
У результаті шахрайських дій житель Тернопільщини втратив 431 434 гривні.
За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах або із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Наразі триває досудове розслідування.
Правоохоронці закликають громадян бути особливо уважними під час купівлі транспортних засобів через інтернет.
Перед переказом коштів варто: