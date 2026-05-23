Житель Тернопільщини втратив понад 431 тисячу гривень, купуючи авто через Instagram

Житель Тернопільського району став жертвою інтернет-шахраїв під час спроби придбати автомобіль через соціальну мережу Instagram. Чоловік перерахував продавцю понад 431 тисячу гривень, однак омріяний транспортний засіб так і не отримав.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся чоловік 1978 року народження, який повідомив про шахрайство.

За словами потерпілого, в Instagram він знайшов оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic.

Під час листування невідомий продавець переконав чоловіка у нібито реальності угоди та запевнив, що автомобіль буде доставлений після оплати.

Після переказу грошей продавець зник

Довірившись співрозмовнику, чоловік здійснив кілька переказів коштів на різні банківські рахунки.

Після отримання грошей псевдопродавець перестав виходити на зв’язок.

У результаті шахрайських дій житель Тернопільщини втратив 431 434 гривні.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах або із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наразі триває досудове розслідування.

Поліція застерігає від онлайн-шахраїв

Правоохоронці закликають громадян бути особливо уважними під час купівлі транспортних засобів через інтернет.

Перед переказом коштів варто: