Ексначальник ТЦК з Тернопільщини програв апеляцію у справі про п’яну їзду

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення щодо колишнього начальника районного ТЦК та СП, якого раніше визнали винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння.
Спроба оскаржити вирок та закрити провадження виявилася безуспішною.
Подія, через яку розпочався судовий розгляд, трапилася вночі 24 грудня 2025 року на вулиці Незалежності у Чорткові.
За даними суду, патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням посадовця та помітили ознаки алкогольного сп’яніння, серед яких:
Кермувальник відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і у медичному закладі.
Чортківський районний суд визнав водія винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Йому призначили штраф 17 000 гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.
Апеляційна інстанція погодилася з висновками суду першої інстанції та залишила рішення чинним.
Адвокат наполягав, що зупинка автомобіля була незаконною, у водія нібито не було ознак сп’яніння, а після встановлення статусу військовослужбовця правоохоронці мали викликати представників Військової служби правопорядку.
Однак суд визнав ці доводи необґрунтованими та зазначив, що вина водія підтверджується належними доказами.
Згідно з матеріалами справи, йдеться про Віктора Тригуба, який після звільнення з військової служби певний час працював старостою одного з округів на Закарпатті.
Постанова Тернопільського апеляційного суду вже набрала законної сили та є остаточною.