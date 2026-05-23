Ексначальник ТЦК з Тернопільщини програв апеляцію у справі про п’яну їзду

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення щодо колишнього начальника районного ТЦК та СП, якого раніше визнали винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння.

Спроба оскаржити вирок та закрити провадження виявилася безуспішною.

Подія, через яку розпочався судовий розгляд, трапилася вночі 24 грудня 2025 року на вулиці Незалежності у Чорткові.

За даними суду, патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням посадовця та помітили ознаки алкогольного сп’яніння, серед яких:

різкий запах алкоголю;

поведінка, що не відповідала обстановці.

Кермувальник відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і у медичному закладі.

Суд залишив покарання без змін

Чортківський районний суд визнав водія винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Йому призначили штраф 17 000 гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.

Апеляційна інстанція погодилася з висновками суду першої інстанції та залишила рішення чинним.

Аргументи захисту суд не прийняв

Адвокат наполягав, що зупинка автомобіля була незаконною, у водія нібито не було ознак сп’яніння, а після встановлення статусу військовослужбовця правоохоронці мали викликати представників Військової служби правопорядку.

Однак суд визнав ці доводи необґрунтованими та зазначив, що вина водія підтверджується належними доказами.

Постанова вже набрала законної сили

Згідно з матеріалами справи, йдеться про Віктора Тригуба, який після звільнення з військової служби певний час працював старостою одного з округів на Закарпатті.

Постанова Тернопільського апеляційного суду вже набрала законної сили та є остаточною.