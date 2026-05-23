У Чорткові зустріли захисника Михайла Медведика, який понад рік провів у російському полоні

У Чорткові відбулася зворушлива зустріч українського захисника Михайла Медведика, який після понад року російського полону повернувся додому.

Земляка зустрічали рідні, друзі, побратими та жителі громади.

До російського полону військовослужбовець потрапив 11 січня 2025 року під час виконання бойових завдань поблизу села Велика Новосілка Донецької області.

Після захоплення Михайло Медведик спершу перебував у полоні в окупованому Торецьку на Донеччині, а згодом його перевезли до Тверської області РФ.

Громада зустріла воїна вдома

Повернення захисника стало особливою подією для Чорткова та всієї громади.

Жителі міста прийшли, аби підтримати воїна та подякувати йому за мужність і незламність.

Повернення українських військовополонених залишається одним із найболючіших та найочікуваніших питань для багатьох родин, які продовжують чекати своїх близьких.