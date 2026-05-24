Які фрукти і ягоди потрібні для серця і судин?

Одним із факторів розвитку хвороб серця й судин є недостатнє вживання фруктів та ягід. Але потрібно знати, які саме приносять максимальну користь для здоров’я цієї вкрай важливої системи нашого організму.

Яблука. Ці доступні фрукти знижують рівень «поганого» холестерину в крові, а завдяки вмісту заліза запобігають анемії. Тому медики рекомендують їсти яблука щодня, щоб підтримувати здоров’я серця на належному рівні.

Полуниця. Щоб попередити інсульт, навесні та влітку треба обов’язково їсти полуницю.

Гранат. Цей фрукт відповідає за належну роботу системи кровообігу, його треба їсти, щоб запобігти атеросклерозу. Також лікарі рекомендують вживати гранат гіпертонікам, щоб унормувати артеріальний тиск. Абрикоси. Це потужне джерело калію, який дуже корисний для серця. Найкраще вживати ягоди у сушеному вигляді – у куразі сконцентровано найбільше корисних речовин.

Апельсини. Завдяки вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів цитрусові запобігають стрибкам тиску, очищують кров від «поганого» холестерину й загалом зміцнюють серцево-судинну систему. Також апельсини допомагають очищувати кров від токсинів.

Грейпфрут. Ще один фрукт із сімейства цитрусових, який бореться з «поганим» холестерином, високим тиском та запобігає утворенню тромбів. Також він зміцнює судини і робить їх еластичними. А щоб зарядитися енергією та бадьорістю на увесь день, варто щоранку випивати склянку свіжовичавленого грейпфрутового соку.

Банани. Завдяки вмісту великої кількості магнію банани допомагають відновити хворі судини та запобігти їхній крихкості.

Сливи. Якщо є схильність до тромбоутворення чи анемії, лікарі рекомендують їсти сливи.

Персики. Ці фрукти допомагають очищувати кров від «поганого» холестерину та нівелювати ризики появи атеросклерозу. Варто зауважити, що персики треба їсти нечищеними, бо саме в шкірці – найбільша кількість поживних речовин і вітамінів.

Смородина. Щоб постійно підтримувати серцевий м’яз у тонусі, вчені рекомендують включити до свого раціону смородину.

Хурма. Це справжній суперфуд для здоров’я людини, оскільки позитивно впливає на роботу всіх систем організму. Лікарі рекомендують з’їдати по одному фрукту 27 днів підряд, щоб на цілий рік наситити свій організм усіма необхідними вітамінами. Хурма містить величезну кількість магнію, який підтримує роботу серця й судин на належному рівні.

Шовковиця. Усім, хто має підвищений тиск, обов’язково треба їсти шовковицю.

Лимон. Запобігає різним хворобам серця, також допомагає швидко знизити тиск.